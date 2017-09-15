Долги по зарплате выплатить!

15.09.2017 10:29:45 (GMT+12)

Камчатским транспортным прокурором признано законным возбуждение уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «ПО КАМАГРО» по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.



Проведенной доследственной проверкой установлено, что с октября 2016 года по сентябрь 2017 года, то есть на протяжении периода более 2 месяцев, руководство общества с ограниченной ответственностью «ПО КАМАГРО» допустило полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы и иных предусмотренных законом выплат работникам ООО «ПО КАМАГРО», вследствие чего образовалась задолженность по выплате заработной платы и иных предусмотренных законом выплат свыше 4 млн.руб.



В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование.





Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе КТП

