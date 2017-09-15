Выбираем лучшего!

15.09.2017 10:27:55 (GMT+12)
Самыми активными на данный момент являются жители Елизовского района, его представители сейчас находится в числе лидеров.
Большинство голосов в настоящее время за старшего лейтенанта полиции Светлану Коланскую из Елизова и майора полиции Бориса Матвеева из Петропавловска-Камчатского. Тройку лидеров замыкает лейтенант полиции Александр Носов, который проходит службу в елизовской полиции.
Проголосовать за своих участковых камчатцы могут до 20 сентября, перейдя по ссылке https://goo.gl/ec28Cn
По итогам первого этапа будет определена тройка победителей, за которую жители полуострова будут голосовать с 7 по 16 октября также в режиме онлайн на сайте камчатской полиции. Победитель представит наш регион на третьем заключительном этапе конкурса в ноябре, в преддверии празднования Дня участковых уполномоченных полиции, 17 ноября.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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