Выбираем лучшего!

15.09.2017 10:27:55 (GMT+12)

Самыми активными на данный момент являются жители Елизовского района, его представители сейчас находится в числе лидеров.

Большинство голосов в настоящее время за старшего лейтенанта полиции Светлану Коланскую из Елизова и майора полиции Бориса Матвеева из Петропавловска-Камчатского. Тройку лидеров замыкает лейтенант полиции Александр Носов, который проходит службу в елизовской полиции.



Проголосовать за своих участковых камчатцы могут до 20 сентября, перейдя по ссылке https://goo.gl/ec28Cn

По итогам первого этапа будет определена тройка победителей, за которую жители полуострова будут голосовать с 7 по 16 октября также в режиме онлайн на сайте камчатской полиции. Победитель представит наш регион на третьем заключительном этапе конкурса в ноябре, в преддверии празднования Дня участковых уполномоченных полиции, 17 ноября.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

