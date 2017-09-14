Обзор «Российской газеты» за 15 сентября 2017года

15.09.2017 08:16:38 (GMT+12)

Экология

Подходы к отходам

Глава минприроды Сергей Донской: Граждане, сортирующие мусор, смогут получить льготы по квартплате

Елена Березина

Экологическую сознательность граждан будут формировать с помощью рубля. Тех, кто мусорит на улицах и на природе, накажут с помощью штрафов. А вот те, кто не боится запачкать руки и будет сортировать свои отходы, прежде чем отправить их в помойку, смогут платить меньшую квартплату. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Ссылка на интервью: https://rg.ru/2017/09/14/donskoj-sortiruiushchie-musor-rossiiane-smogut-poluchit-lgoty-po-zhkh.html

Интервью – на 1 полосе



Прямая речь

Недетский сад

Как Анна Кузнецова добилась маткапитала для отцов в Крыму, вернула родителям отобранных в Финляндии детей и настояла на создании телефона 117

Наталья Лебедева

Когда в России заработает единая телефона «горячая линия» для семей 117? Почему многодетная семья из Москвы не может воспользоваться правом на бесплатный проезд в другом городе страны? Когда автобусы, перевозящие детей, будут оснащены проблесковыми маячками? Об этом Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала в эксклюзивном интервью «Российской газете».

Ссылка на интервью: https://rg.ru/2017/09/14/anna-kuznecova-regiony-chasto-ne-dopolniaiut-a-ushchemliaiut-federalnye-zakony.html

Интервью – на 11 полосе



Компетентно

Зачем нам такой Совет

Постоянный представитель РФ в Совете Европы Иван Солтановский дал эксклюзивное интервью «Российской газете»

Евгений Шестаков

В июне министр иностранных дел Сергей Лавров уведомил генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что Россия приостанавливает уплату взносов в бюджет организации до тех пор, пока полномочия ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены. Будучи одним из шести основных «доноров», Москва не перечислит выплачиваемые согласно уставу в июне две третьих взноса за 2017 год — 22 миллиона евро (одну треть мы перечислили в январе). О том, как в этой непростой ситуации Россия строит диалог с Советом Европы и чего нам ждать от этих отношений, рассказал «Российской газете» постоянный представитель России при международной организации Иван Солтановский.

Интервью – на 5 полосе



Классика

Театр: дом или отель?

Перед столетним юбилеем Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко выбирает путь

Валерий Кичин

Оперой Чайковского «Пиковая дама» открывает свой 99-й, предъюбилейный сезон Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Мы говорим с художественным руководителем оперной труппы театра Александром Тителем.

Интервью – на 12 полосе



Документ

Чиновник инкогнито

Сотрудники Роспотребнадзора получат право «контрольной закупки» в сфере финансовых услуг под видом обычных граждан

Ольга Игнатова

Заключать под видом обычного гражданина кредитные и иные договоры в банках смогут сотрудники Роспотребнадзора. Это позволит проверить, как реально соблюдаются права потребителей финансовых услуг.

Такое право инспекторам даст Стратегия государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, которую публикует «Российская газета».

Подробнее – на 1 полосе



ФИНАНСЫ

Открытие Задорнова

Банк России готовит беспрецедентную сделку

Игорь Зубков, Сочи

Нынешний глава ВТБ 24 экс-министр финансов Михаил Задорнов возглавит банк «Открытие», сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России в Сочи.

Задорнов переходит в «Открытие» с начала 2018 года, сообщили «РГ» в пресс-службе ВТБ. Под его руководством «Открытие», которое в конце августа перешло под полный контроль ЦБ по новой схеме санации, будет подготовлено к продаже — инвесторам предложат его уже как прибыльный банк с прозрачной бизнес-моделью. Почву для беспрецедентной сделки Банк России стал готовить уже сейчас. Она имеет решающее значение для доверия к следующим «клиентам» Фонда консолидации банковского сектора.

Подробнее – на 1 полосе



ФИНАНСЫ

Напоролись на пик

Объем «плохих» долгов в банках вышел на семилетний максимум

Роман Маркелов

Уровень проблемной задолженности по кредитам в российской банковской системе вышел на пик последних семи лет. Качество ссудного портфеля особенно страдает у частных банков. Впрочем, ситуация с проблемными активами ухудшается и у госбанков.

Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), опубликованном в четверг. АКРА анализировало банки, формирующие больше 90 процентов совокупного кредитного портфеля всего сектора. Под проблемной задолженностью подразумевались кредиты с просрочкой на 90 и больше дней, обесцененная (но не просроченная) задолженность с высокой степенью вероятности прекращения обслуживания в ближайшие год-полтора, а также вынужденно реструктурированная задолженность.

Реальная доля проблемной задолженности в российских банках повысилась до 12—15 процентов, говорится в исследовании.

Подробнее – на 4 полосе



ПРОЕКТ

Свадебный переполох

Правительство не поддержало идею ввести наказание

за похищение невест

Владислав Куликов

Правительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект, предлагающий ввести в УК специальное наказание за похищение невест.

Подобная инициатива была внесена в Госдуму нынешней весной. Но затем проект был возвращен инициаторам из-за нарушения регламента: они не представили официальные отзывы правительства страны и Верховного суда России. А это — необходимое условие.

Проект предлагал дополнить Уголовный кодекс новой статьей — «Похищение человека с целью вступления в брак». Она предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишения свободы на тот же срок.

Подробнее – на 6 полосе



("Российская газета").





