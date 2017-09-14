Обзор «Российской газеты» за 15 сентября 2017года

15.09.2017 08:16:38 (GMT+12)
Экология
Подходы к отходам
Глава минприроды Сергей Донской: Граждане, сортирующие мусор, смогут получить льготы по квартплате
Елена Березина
Экологическую сознательность граждан будут формировать с помощью рубля. Тех, кто мусорит на улицах и на природе, накажут с помощью штрафов. А вот те, кто не боится запачкать руки и будет сортировать свои отходы, прежде чем отправить их в помойку, смогут платить меньшую квартплату. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
Ссылка на интервью: https://rg.ru/2017/09/14/donskoj-sortiruiushchie-musor-rossiiane-smogut-poluchit-lgoty-po-zhkh.html
Интервью – на 1 полосе
Прямая речь
Недетский сад
Как Анна Кузнецова добилась маткапитала для отцов в Крыму, вернула родителям отобранных в Финляндии детей и настояла на создании телефона 117
Наталья Лебедева
Когда в России заработает единая телефона «горячая линия» для семей 117? Почему многодетная семья из Москвы не может воспользоваться правом на бесплатный проезд в другом городе страны? Когда автобусы, перевозящие детей, будут оснащены проблесковыми маячками? Об этом Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала в эксклюзивном интервью «Российской газете».
Ссылка на интервью: https://rg.ru/2017/09/14/anna-kuznecova-regiony-chasto-ne-dopolniaiut-a-ushchemliaiut-federalnye-zakony.html
Интервью – на 11 полосе
Компетентно
Зачем нам такой Совет
Постоянный представитель РФ в Совете Европы Иван Солтановский дал эксклюзивное интервью «Российской газете»
Евгений Шестаков
В июне министр иностранных дел Сергей Лавров уведомил генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что Россия приостанавливает уплату взносов в бюджет организации до тех пор, пока полномочия ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не будут восстановлены. Будучи одним из шести основных «доноров», Москва не перечислит выплачиваемые согласно уставу в июне две третьих взноса за 2017 год — 22 миллиона евро (одну треть мы перечислили в январе). О том, как в этой непростой ситуации Россия строит диалог с Советом Европы и чего нам ждать от этих отношений, рассказал «Российской газете» постоянный представитель России при международной организации Иван Солтановский.
Интервью – на 5 полосе
Классика
Театр: дом или отель?
Перед столетним юбилеем Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко выбирает путь
Валерий Кичин
Оперой Чайковского «Пиковая дама» открывает свой 99-й, предъюбилейный сезон Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Мы говорим с художественным руководителем оперной труппы театра Александром Тителем.
Интервью – на 12 полосе
Документ
Чиновник инкогнито
Сотрудники Роспотребнадзора получат право «контрольной закупки» в сфере финансовых услуг под видом обычных граждан
Ольга Игнатова
Заключать под видом обычного гражданина кредитные и иные договоры в банках смогут сотрудники Роспотребнадзора. Это позволит проверить, как реально соблюдаются права потребителей финансовых услуг.
Такое право инспекторам даст Стратегия государственной политики РФ в области защиты прав потребителей на период до 2030 года, которую публикует «Российская газета».
Подробнее – на 1 полосе
ФИНАНСЫ
Открытие Задорнова
Банк России готовит беспрецедентную сделку
Игорь Зубков, Сочи
Нынешний глава ВТБ 24 экс-министр финансов Михаил Задорнов возглавит банк «Открытие», сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России в Сочи.
Задорнов переходит в «Открытие» с начала 2018 года, сообщили «РГ» в пресс-службе ВТБ. Под его руководством «Открытие», которое в конце августа перешло под полный контроль ЦБ по новой схеме санации, будет подготовлено к продаже — инвесторам предложат его уже как прибыльный банк с прозрачной бизнес-моделью. Почву для беспрецедентной сделки Банк России стал готовить уже сейчас. Она имеет решающее значение для доверия к следующим «клиентам» Фонда консолидации банковского сектора.
Подробнее – на 1 полосе
ФИНАНСЫ
Напоролись на пик
Объем «плохих» долгов в банках вышел на семилетний максимум
Роман Маркелов
Уровень проблемной задолженности по кредитам в российской банковской системе вышел на пик последних семи лет. Качество ссудного портфеля особенно страдает у частных банков. Впрочем, ситуация с проблемными активами ухудшается и у госбанков.
Об этом говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), опубликованном в четверг. АКРА анализировало банки, формирующие больше 90 процентов совокупного кредитного портфеля всего сектора. Под проблемной задолженностью подразумевались кредиты с просрочкой на 90 и больше дней, обесцененная (но не просроченная) задолженность с высокой степенью вероятности прекращения обслуживания в ближайшие год-полтора, а также вынужденно реструктурированная задолженность.
Реальная доля проблемной задолженности в российских банках повысилась до 12—15 процентов, говорится в исследовании.
Подробнее – на 4 полосе
ПРОЕКТ
Свадебный переполох
Правительство не поддержало идею ввести наказание
за похищение невест
Владислав Куликов
Правительство России подготовило отрицательный отзыв на законопроект, предлагающий ввести в УК специальное наказание за похищение невест.
Подобная инициатива была внесена в Госдуму нынешней весной. Но затем проект был возвращен инициаторам из-за нарушения регламента: они не представили официальные отзывы правительства страны и Верховного суда России. А это — необходимое условие.
Проект предлагал дополнить Уголовный кодекс новой статьей — «Похищение человека с целью вступления в брак». Она предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишения свободы на тот же срок.
Подробнее – на 6 полосе
("Российская газета").
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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