Камчатский метеокомментарий, 15 сентября (258/107)

15.09.2017 06:45:52 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 15 сентября (258/107)

В 6.30 в Петропавловске-Камчатском было +4°C, малооблачно, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление: 745 мм рт. ст., относительная влажность: 72%.

Предварительный прогноз:

Утро: +5°С, малооблачно, возможен небольшой дождь.

День: +9°С, малооблачно, без осадков.

Вечер: +10°С, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 9 — 18 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.  

Долгота светового дня:  12’43’’ (-4”).

Луна: 25%, стареющая.

Сегодня - Федот и Руфина.

Народ приметил: Мамонт-овчарник. Федот и Руфина. Не выгоняли со двора поутру скотину: выгонишь — беду нагонишь. По дедовским поверьям, не выпускали в этот-день до полудня ни коров, ни овец.

Если первый осенний снег нападает так, что свесится с крыш, то он стает.

Именины у Руфины. Руфина (греч.) - "рыжеватая".

16 сентября - Василиса, Домна
Народ приметил:
Домнин день. В этот день в старину с утра до ночи прибирали бабы всякую рухлядь в доме), "припасая себе этим благополучие и спорину во всем на целую осень". Во многих местах особенно уважали старые, изношенные лапти, которые считаются верным средством от сглаза, их привешивали у крыш домов и скотных дворов, якобы тогда никто не "изурочит" или не "сглазит".

Большие муравьиные кучи к осени - на суровую зиму.

Именины у Домны и Василисы. Домна с латыни - "госпожа". Василиса с греческого - "царственная, властительница".

Сегодня будьте особенно внимательны к своему самочувствию, старайтесь не волноваться и не перенапрягаться.
    
Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  15 сентября, 6.15 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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