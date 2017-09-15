Камчатский метеокомментарий, 15 сентября (258/107)

15.09.2017 06:45:52 (GMT+12)
В 6.30 в Петропавловске-Камчатском было +4°C, малооблачно, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление: 745 мм рт. ст., относительная влажность: 72%.
Предварительный прогноз:
Утро: +5°С, малооблачно, возможен небольшой дождь.
День: +9°С, малооблачно, без осадков.
Вечер: +10°С, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 9 — 18 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 12’43’’ (-4”).
Луна: 25%, стареющая.
Сегодня - Федот и Руфина.
Народ приметил: Мамонт-овчарник. Федот и Руфина. Не выгоняли со двора поутру скотину: выгонишь — беду нагонишь. По дедовским поверьям, не выпускали в этот-день до полудня ни коров, ни овец.
Если первый осенний снег нападает так, что свесится с крыш, то он стает.
Именины у Руфины. Руфина (греч.) - "рыжеватая".
16 сентября - Василиса, Домна
Народ приметил:
Домнин день. В этот день в старину с утра до ночи прибирали бабы всякую рухлядь в доме), "припасая себе этим благополучие и спорину во всем на целую осень". Во многих местах особенно уважали старые, изношенные лапти, которые считаются верным средством от сглаза, их привешивали у крыш домов и скотных дворов, якобы тогда никто не "изурочит" или не "сглазит".
Большие муравьиные кучи к осени - на суровую зиму.
Именины у Домны и Василисы. Домна с латыни - "госпожа". Василиса с греческого - "царственная, властительница".
Сегодня будьте особенно внимательны к своему самочувствию, старайтесь не волноваться и не перенапрягаться.
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 15 сентября, 6.15 (кмч).
Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+