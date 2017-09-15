Камчатский метеокомментарий, 15 сентября (258/107)

15.09.2017 06:45:52 (GMT+12)

В 6.30 в Петропавловске-Камчатском было +4°C, малооблачно, ветер северный, 2 м/с, атмосферное давление: 745 мм рт. ст., относительная влажность: 72%.



Предварительный прогноз:



Утро: +5°С, малооблачно, возможен небольшой дождь.



День: +9°С, малооблачно, без осадков.



Вечер: +10°С, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 9 — 18 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 12’43’’ (-4”).



Луна: 25%, стареющая.



Сегодня - Федот и Руфина.



Народ приметил: Мамонт-овчарник. Федот и Руфина. Не выгоняли со двора поутру скотину: выгонишь — беду нагонишь. По дедовским поверьям, не выпускали в этот-день до полудня ни коров, ни овец.



Если первый осенний снег нападает так, что свесится с крыш, то он стает.



Именины у Руфины. Руфина (греч.) - "рыжеватая".



16 сентября - Василиса, Домна

Народ приметил:

Домнин день. В этот день в старину с утра до ночи прибирали бабы всякую рухлядь в доме), "припасая себе этим благополучие и спорину во всем на целую осень". Во многих местах особенно уважали старые, изношенные лапти, которые считаются верным средством от сглаза, их привешивали у крыш домов и скотных дворов, якобы тогда никто не "изурочит" или не "сглазит".



Большие муравьиные кучи к осени - на суровую зиму.



Именины у Домны и Василисы. Домна с латыни - "госпожа". Василиса с греческого - "царственная, властительница".



Сегодня будьте особенно внимательны к своему самочувствию, старайтесь не волноваться и не перенапрягаться.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 15 сентября, 6.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



