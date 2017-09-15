Доброе утро, Камчатка! Asubuhi njema!

15.09.2017 06:24:39 (GMT+12)

Сегодня пятница, 15 сентября 2017 года. По старому стилю 2 сентября.



Мч. Маманта (275), отца его Феодота и матери Руфины (III). Прп. Иоанна постника, патриарха Цареградского (595). Прпп. Антония(1073) и Феодосия(1074) Печерских.



Обретение мощей прп. Феодосия Тотемского (1796). Мчч. 3628-ми в Никомидии (III–IV).



Сщмчч. Варсонофия, еп. Кирилловского, и с ним Иоанна Иванова пресвитера, прмц. Серафимы Сулимовой игумении и мчч. Анатолия Барашкова, Николая Бурлакова, Михаила Трубникова и Филиппа Марышева (1918); сщмчч. Дамаскина, еп. Стародубского, и с ним Евфимия Горячева, Иоанна Мельниченко, Иоанна Смоличева, Владимира Моринского, Виктора Басова, Феодота Шатохина, Петра Новосельского, Стефана Ярошевича пресвитеров (1937); сщмчч. Германа, еп. Вязниковского, Стефана Ермолина пресвитера и мч. Павла Елькина (1937).



Калужской иконы Божией Матери (1771).



По мусульманскому календарю — 24 зуль-хиджы [XII] 1438 г. хиджры



По еврейскому календарю — 24 элуля 5777 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день демократии.



День Mini MBA.



Профессиональный праздник Праздники России 2017



День секретаря в России.



День единства народов Дагестана.



День знаний в Азербайджане.



День библиотек Республики Беларусь.



День независимости в Коста-Рике.



15 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ



911 Князь Олег заключил первый международный договор с Византией.



1830 Состоялась церемония открытия первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге.



1916 Первая в истории мировых войн танковая атака произошла в битве на реке Сомме.



1956 На трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный пассажирский лайнер «Ту-104».



●Первым самолетом, который по директивам XX съезда КПСС внедрялся в эксплуатацию на магистральных воздушных линиях СССР, был реактивный самолет «Ту-104». Его выход на трассы потребовал коренной перестройки работы практически всех служб, качественных изменений в эксплуатации самолетов, двигателей и наземного оборудования, разработки и применения новых форм и методов труда на авиапредприятиях. Еще в период эксплуатационных испытаний самолета «Ту-104» были обучены летные экипажи, инженерный состав и технические бригады по обслуживанию этого самолета.



15 сентября 1956 года самолет «Ту-104» совершил первый регулярный рейс с пассажирами по трассе Москва — Иркутск. Через 7 часов 10 минут летного времени, преодолев (с посадкой в Омске) 4570 км, самолет приземлился в Иркутске. Лайнер пилотировал экипаж под руководством Е.П.Барабаша.



По сравнению с предыдущим (поршневым) поколением самолетов, реактивная машина преодолевала расстояния почти в 3 раза быстрее. «Ту-104», перевозивший до 100 пассажиров за один рейс и преодолевавший 800-900 км в час, стал вторым основным (после Ил-18) самолетом на магистральных линиях Аэрофлота. В том же году реактивные первенцы стали летать на линиях Москва – Тбилиси, Москва – Ташкент, Москва – Хабаровск.



В сентябре 1957 года из аэропорта «Внуково» на «Ту-104» был выполнен полет в Нью-Йорк, который, как отмечала тогда западная пресса, «подтвердил приоритет СССР в развитии реактивной техники». Некоторые переоборудованные модели «Ту-104» использовались для тренировки космонавтов в условиях кратковременной созданной невесомости. Последний полет этого самолета в СССР состоялся в 1986 году.



Памятник самолету «Ту-104» с бортовым номером Л-5412 на привокзальной площади аэропорта «Внуково» появился в сентябре 1976 года в честь 20-летия начала полетов, а в 2005 году он был демонтирован и отправлен на реставрацию. 11 апреля 2006 года памятник знаменитому «Ту-104» – первому в мировой практике реактивному пассажирскому самолету – был установлен у развязки на съезде с Киевского шоссе к аэропорту «Внуково».



2000 Открылись XXVII летние Олимпийские игры в Сиднее (Австралия).



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.



1613 Франсуа Ларошфуко, французский писатель-моралист.



1828 Александр Бутлеров, русский химик, создатель теории химического строения.



1857 Уильям Хауард Тафт, 27-й президент США (1909-1913), государственный и политический деятель.



1890 Агата Кристи, английская писательница, автор детективных романов и пьес.



1907 Михаил Герасимов, советский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических наук.



1916 Маргарет Локвуд, британская актриса.



1923 Михаил Танич, советский и российский поэт-песенник.



1925 Кирилл Лавров, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.



1953 Александр Политковский, советский и российский тележурналист, политический обозреватель.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



