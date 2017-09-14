"Наследили" в обувном ларьке

14.09.2017 14:33:48 (GMT+12)

В полицию г. Петропавловска-Камчатского о краже из неохраняемой обувной мастерской заявил 37-летний предприниматель. Придя утром в принадлежащий ему павильон, расположенный на проспекте Таранца, мужчина обнаружил, что рольставни, которыми оборудованы окна, подняты, а стекло разбито. Из помещения исчезло несколько пар обуви, принадлежащей клиентам и рабочие инструменты.



Общий ущерб от кражи с незаконным проникновением в помещение составил около 40 тысяч рублей. Преступление произошло в ночь с 8 на 9 апреля текущего года.



На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. Однако по горячим следам раскрыть кражу не удалось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления двух подростков 17-ти лет, а также 18-летнего молодого человека. Все они проживают в краевом центре.



Двое молодых людей учатся в техникуме, третий проходит обучение в общеобразовательной школе.

В рамках уголовного дела, возбужденного следователем следственного управления УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому по признакам преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» в отношении подростков, мерой пресечения избран присмотр родителями за несовершеннолетними подозреваемыми. Совершеннолетний молодой человек находится под подпиской о невыезде.



Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются мотивы совершения преступного деяния, выясняется роль старшего из соучастников. Если будет установлена его вина в совершении преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», ему будет предъявлено еще одно обвинение. Стоит отметить, что ни один из подозреваемых прежде не попадал в поле зрения правоохранительных органов.



Начальник отделения по раскрытию неочевидных преступлений СУ УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому подполковник юстиции Порошина Марина Владимировна: «Преступление раскрыто, виновные понесут наказание по всей строгости закона. В моей практике есть ни мало случаев, когда проходит достаточно долгий срок, прежде чем лицо, совершившее противоправное деяние попадает в поле зрения полиции.



Например, в прошлом месяце была раскрыта серия квартирных краж, которые были совершены в 2012 году. Тогда не удалось выйти на след подозреваемых. В раскрытии помогла автоматизированная дактилоскопическая информационная система (АДИС Папилон). Отпечатки пальцев молодых людей недавно попали в специализированную информационную базу, и их пальчики что называется «выстрелили». Теперь молодые люди проходят обвиняемыми по уголовным делам».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому



