Зарезал собутыльника

14.09.2017 14:30:48 (GMT+12)

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Елизово. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



По данным следствия, вечером 12 сентября 2017 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по улице Завойко в городе Елизово, на почве личных неприязненных отношений к находящемуся там же 36-летнему товарищу ножом нанес не менее 15 ударов в область грудной клетки, живота, шеи, конечностей и головы последнего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался в хирургическом отделении ГБУЗ «Елизовская районная больница».



Со слов подозреваемого, во время употребления спиртных напитков и конфликта, произошедшего с товарищем, последний замахнулся на него ножом, а так как он служил в десантно-штурмовой бригаде, он выхватил из рук товарища нож и им же нанес удары по телу последнего.



Подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



Расследование уголовного дела продолжается.



Преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю.







Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления





