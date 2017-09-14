Угнал бывшую

14.09.2017 14:24:34 (GMT+12)

Накануне днем в ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск обратился 24-летний владелец «Toyota Camry». Иномарку он купил 12 сентября и припарковал ее возле своего дома на ул. Гусарова. Утром, не обнаружив машину, обратился в полицию.



Спустя час угнанный автомобиль, в салоне которого находилось двое молодых людей, был остановлен полицейскими.



В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска установили, что угон совершили местные жители, 1996 и 1997 годов рождения, один из которых являлся бывшем собственником транспортного средства. 21-летний бывший владелец «Toyota» воспользовался тем, что знал, что одна из дверей не закрывается, а поврежденный замок зажигания позволяет завести машину любым ключом.



В отношении подозреваемых, уже давших явку с повинной, Следственным отделом Вилючинского отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

