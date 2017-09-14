Срочно в номер: землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано у Командорских островов

14.09.2017 13:27:58 (GMT+12)

Сейсмологи в четверг зарегистрировали подземный толчок магнитудой 4,6 в акватории Берингова моря у Командорских островов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.



"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, в акватории Берингова моря зафиксировано неощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло в точке с координатами 55,46 градуса северной широты, 166,54 градуса восточной долготы, на глубине 10 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,6", - говорится в сообщении.



По данным пресс-службы, эпицентр землетрясения находился в акватории Берингова моря, в 46 километрах северо-восточнее села Никольское Алеутского муниципального района, расстояние до береговой линии 22 километра. Сейсмособытие в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.



(ТАСС).