Срочно в номер: землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано у Командорских островов

14.09.2017 13:27:58 (GMT+12)

Срочно в номер: землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано у Командорских островов

Сейсмологи в четверг зарегистрировали подземный толчок магнитудой 4,6 в акватории Берингова моря у Командорских островов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, в акватории Берингова моря зафиксировано неощущаемое сейсмособытие. Землетрясение произошло в точке с координатами 55,46 градуса северной широты, 166,54 градуса восточной долготы, на глубине 10 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,6", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, эпицентр землетрясения находился в акватории Берингова моря, в 46 километрах северо-восточнее села Никольское Алеутского муниципального района, расстояние до береговой линии 22 километра. Сейсмособытие в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.

(ТАСС).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page