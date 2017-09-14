Камчатский гороскоп, 15 - 17 сентября

14.09.2017 12:59:21 (GMT+12)
Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА:
Общее настроение первой половины пятницы доводит до предела переживания, обостряет неудовлетворенные чувства и амбиции, подталкивает к попытке наверстать упущенное. Вероятны проблемы с объективностью, сдержанностью, дисциплиной. Над логикой могут взять верх любовные, родственные, патриотические чувства. Возможно столкновение убеждений, эксцентричное поведение, необычное массовое явление. Душевную энергию, азарт, вдохновение и даже гнев стоит использовать в созидательных, а не разрушительных целях. Нежелательно тратить импульс на попытку удержать прошлое, восстановить статус-кво. Лучше направить внимание на проект, идущий к завершению, нуждающийся в последнем эффектном штрихе.
В субботу смягчатся отношения между людьми, перейдя в доброжелательное и уважительное русло. Усиливается энергия добра во всех ее проявлениях. Потенциально конфликтные ситуации находят гармоничное разрешение, противоречия ослабевают или вовсе исчезают. Это прекрасное время для реализации бизнес проектов, увеличиваются доходы у тех людей, которых этот аспект затрагивает. Удачное время для покупок. В романтических чувствах происходит расцвет. В эти дни хорошо регистрировать брак.
В воскресенье возможно усиление интеллектуальных аналитических способностей у тех людей, которых это затрагивает. Многие начнут подмечать мелкие детали, из которых будут склонны делать далеко идущие выводы. Однако обратная сторона этого аспекта может быть связана с повышенной критичностью, сарказмом и злословием. Люди могут особенно остро реагировать на недостатки и промахи других людей, высказывая им критические замечания. И это может стать причиной конфликтных ситуаций, поскольку критикуемые станут отвечать критиканам той же монетой
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Чавычная.
Рейтинг дней: 4-.
Дни благоприятны для жителей улиц Серышева, Панфилова, Ленинской, Советской, Набережной, Озерновской косы, Кольцевой, Доватора, районов КП – АЗС, Звёздная, 11 (в краевом центре), района 26 – 31 км (в Елизове), поселка Усть-Камчатск, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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