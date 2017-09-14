Подведены итоги независимой оценки работы учреждений культуры в Камчатском крае

14.09.2017 12:54:47 (GMT+12)

12 сентября Общественным Советом при Министерстве культуры Камчатского края был утвержден аналитический отчет организации-оператора по сбору, обобщению и анализу информации о качестве предоставления услуг муниципальными учреждениями культуры в регионе.



«Полевой этап» мероприятий независимой системы оценки качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры в Камчатском крае, проводился в этом году с 15 мая по 28 июня. Оценка проводилась в отношении 71-го муниципального учреждения культуры, география оценки охватила все муниципальные образования Камчатского края. В общей сложности в ходе данной кампании собрано 11 609 анкет» - сообщили в Министерстве культуры.



Таким образом, за три года независимая оценка охватила сферу культуры в регионе полностью. По итогам трех проведенных кампаний составлен рейтинг муниципальных районов и городских округов по качеству предоставляемых населению услуг в сфере культуры. В тройку лидеров рейтинга вошли Вилючинский городской округ, Елизовский и Усть-Камчатский муниципальные районы.



Муниципальный район

(городской округ) Средний результат (%) Место в рейтинге

Вилючинский городской округ 84,70 1

Елизовский муниципальный район 83,97 2

Усть-Камчатский муниципальный район 81,29 3

Усть-Большерецкий муниципальный район 79,79 4

Мильковский муниципальный район 79,56 5

Петропавловск-Камчатский городской округ 79,37 6

Алеутский муниципальный район 76,34 7

Соболевский муниципальный район 74,93 8

Олюторский муниципальный район 73,55 9

Тигильский муниципальный район 70,83 10

Городской округ «поселок Палана» 69,27 11

Быстринский муниципальный район 68,30 12

Карагинский муниципальный район 66,36 13

Пенжинский муниципальный район 64,69 14



Среди учреждений культуры, подлежащих в текущем году оценке, лучшими по мнению посетителей и по критериям открытости и доступности информации об учреждении стали:

1. Центральная клубная система «Талант» (Елизовский муниципальный район);

2. Киноконцертный досуговый центр «Гейзер» (Елизовский муниципальный район);

3. Запорожский сельский дом культуры «Маяк» (Усть-Большерецкий муниципальный район).



Независимая оценка качества предоставляемых услуг государственными и муниципальными учреждениями культуры в Камчатском крае за период 2015-2017 годы выявила следующие системные недостатки отрасли:

1. Низкий уровень информатизации сферы культуры, который затрагивает не только муниципальный, но и краевой уровень;

2. Недостаточно высокий уровень удовлетворенности потребителей услуг в целом материально-технической базой учреждений культуры, которая характеризуется высокой степенью износа;

3. Недостаточность и бессистемность осуществления учреждениями культуры маркетинговой политики (не развита система информирования населения о работе учреждений, низкое качество маркетинговой продукции);

4. Недостаточный уровень доступности услуг учреждений культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.



«Мнение наших посетителей – это ориентир, которым мы всегда руководствуемся при реализации государственной политики в сфере культуры в нашем крае. Ни для кого не секрет, что любой бюджет – ограничен, и решить все стоящие в отрасли задачи разом не представляется возможным. И когда общество выступает помощником в вопросах планирования этой деятельности, это говорит о том, что наше общество действительно в полной мере можно назвать «гражданским». Хотим выразить большую благодарность всем жителям края, посетителям учреждений культуры, которые в этом году нашли время и возможность принять участие в кампании по независимой оценке в сфере культуры, и поделились своим мнением» - сообщили в Министерстве культуры.



Аналитический отчет по итогам независимой оценки в 2017 году размещен на странице Министерства культуры официального сайта Правительства Камчатского края по ссылке: http://www.kamgov.ru/mincult/nezavisimaa-ocenka-kacestva-raboty-ucrezdenij-kultury



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.