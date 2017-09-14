Владельцев беспилотной авиатехники призывают соблюдать требования по обеспечению безопасности полётов в районе главного аэропорта Камчатки

14.09.2017 12:47:09 (GMT+12)

На Камчатке участились случаи нарушения требований безопасности полетов в связи с незаконным использованием беспилотных летательных аппаратов. Пренебрегая нормами действующего законодательства, владельцы квадрокоптеров и других летательных устройств поднимают их в зоне снижения и набора высоты главного аэропорта края, создавая реальную угрозу безопасности полётов воздушных судов гражданской авиации. Меры по предупреждению подобных нарушений рассмотрены на межведомственном совещании, прошедшем накануне под председательством министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимира Каюмова.



Заседание прошло при участии представителей международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский (Елизово)», филиала «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», транспортной прокуратуры и полиции, других ведомств и служб, задействованных в обеспечении безопасности полётов воздушных судов.



«В районе международного аэропорта Петропавловск-Камчатский имели место случаи нарушения использования воздушного пространства беспилотными и сверхлёгкими летательными аппаратами, угрожавшие безопасности пассажирских авиалайнеров. Так, только лишь за период с июля по август 2017 года зафиксировано 3 факта, каждый из которых является правонарушением, - отметил Владимир Каюмов. - Зачастую владельцы подобных летательных аппаратов не осознают, какую угрозу может представлять их техника для воздушных судов, выполняющих авиатранспортные перевозки, и к каким тяжёлым последствиям может привести незаконное использование беспилотников в районе аэропорта. Контроль за территорией усилен, но мы также призываем владельцев квадрокоптеров и других летательных устройств проявить сознательность и не подвергать опасности пассажиров и экипажи авиалайнеров».



В настоящее время беспилотная и сверхлёгкая авиация получила распространение не только в коммерческих и промышленных направлениях, но и широко используется в личных целях, в том числе для проведения фото- и видеосъёмки. Вместе с тем, беспилотные летательные аппараты массой выше 250 грамм подлежат обязательной постановке на учёт, а беспилотные летательные аппараты с массой выше 30 кг и пилотируемые гражданские суда с массой конструкции более 115 кг – регистрации.



«Необходимость данного учёта и регулирования возникла по ряду причин, в числе которых, нарушение границ аэропортов и угроза безопасности полётов воздушных судов гражданской авиации. Беспилотные летательные аппараты могут попасть в жизненно важные узлы и агрегаты самолётов и вертолетов, тем самым могут привести к катастрофическим последствиям. В этой связи в районах снижения/набора высоты воздушными судами использование беспилотных и сверхлёгких летательных аппаратов недопустимо. Следует отметить, что в зону с особым порядком использованием воздушного пространства и ограничением полётов в районе аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово), входят населенные пункты в границах: Петропавловска-Камчатскиого, Елизова, Вилючинска, а также посёлков Николаевка, Паратунка, Коряки, Раздольный, Кеткино, Радыгино - то есть в радиусе 50 км от аэропорта. На их территориях применение летательных аппаратов без разрешения контролирующих органов и органов местного самоуправления запрещено, - отметил заместитель начальника отдела нспектирования и контроля качества аэронавигационного обслуживания «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Геннадий Петухов. - Нарушение правил использования воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей».



Информацию и консультации по порядку прохождения такого учета и регистрации, а также о порядке получения разрешения на использование воздушного пространства можно получить в филиале «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по телефонам: 8 (41531) 6-15-45 (добавочный – 2006), 8 (41531) 6-18-78, на сайтах: http://www.kamaero.ru/5-kontakty.html , https://www.uavreg.ru/ .



По итогам совещания был также выработан ряд рекомендаций по проработке вопроса о выделении зон для безопасного использования беспилотных летательных аппаратов на территориях населённых пунктов.



«Также обращаемся к гражданам с просьбой не оставлять без внимания факты незаконного использования воздушного пространства вблизи аэропорта беспилотных и сверхлёгких летательных аппаратов и сообщать о них руководителю полётов службы движения филиала "Камчатаэронавигация". Это необходимо для незамедлительного информирования экипажей пассажирских воздушных судов и других пользователей воздушного пространства персоналом обслуживания воздушного движения (управления полетами) в целях предотвращения возможной катастрофы», - добавил по итогам совещания Геннадий Петухов.



Звонки принимаются круглосуточно по телефонам: 8 (41531) 6-23-65, 8-914-620-37-46.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.