Сергей Хабаров: в бухте Раковая идут аварийно-спасательные работы на получившем пробоину плавдоке № 4

14.09.2017 12:47:11 (GMT+12)

На Камчатке в бухте Раковая идут аварийно-спасательные работы на плавучем доке № 4, получившем пробоину во время циклона 4 сентября. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства Камчатского края – министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров.



«Во время циклона плавдок правым бортом «наскочил» на угол пирса и получил пробоину. В течение 10 дней судно заполняется водой, идёт постепенное погружение его кормовой части. Для того, чтобы не допустить экологической катастрофы из-за его затопления посреди бухты, было принято решение временно пришвартовать плавдок кормой к пирсу № 9, - сказал Сергей Хабаров. - Возле пирса плавдок кормой садится на грунт. Пока корпус неподвижен, но продолжается его заполнение водой. У нас есть небольшой запас времени для того, чтобы провести аварийно-спасательные работы, заделать пробоину и перешвартовать плавдок в безопасное место».



Сегодня водолазы обследуют дно плавдока, осмотрят пробоину и определят объём предстоящих работ. Затем специалисты проверят состояние агрегатов судна для подачи электропитания. В случае их исправности, вода будет откачана с помощью штатных механизмов.



«План работ полностью сформирован. Все наши действия согласованы с конкурсным управляющим, в чьей собственности находится плавдок, - сказал Сергей Хабаров. - Мы получили письмо, в котором конкурсный управляющий соглашается с тем, что ПД № 4 будет перемещаться, и на нём будут производиться необходимые работы. Этим он дал нам определённую свободу действий - раньше мы не могли даже заходить на плавдок. Открытым пока остаётся вопрос финансирования работ. Варианты решения проблемы конкурсный управляющий прорабатывает с Россельхозбанком, в чьём залоге находится данное имущество».



Сергей Хабаров выразил благодарность ведомствам, оказывающим помощь в проведении аварйино-спасательных работ.



«Хочу выразить особую благодарность сотрудникам камчатского филиала морской спасательной службы Росморречфлота, которые на добровольной основе занимаются спасением судна, а также сотрудникам МЧС, - сказал зампред. - Изначально планировалось поставить плавдок вдоль пирса № 9, но из-за больших перепадов глубин – от 7 до 20 метров – он мог лечь на левый борт, получить повреждения и затонуть. Есть решение пришвартовать его в другом более безопасном месте – к причалам №№ 4-7. Сегодня водолазы обследуют дно в том районе. Нужно знать – позволяют ли глубины поставить плавдок, и есть ли подводные препятствия, которые могут повредить док при его перемещении. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы сохранить плавучесть дока!»



Напомним, плавдок № 4 принадлежал Петропавловской судоверфи. В результате банкротства предприятия, судно перешло в залог Россельхозбанка. Реализацией имущества в настоящее время занимается конкурсный управляющий. Проблему с обеспечением безопасности стоянки плавдока собственники не могут решить на протяжении нескольких лет, несмотря на соответствующее решение суда. Вместе с тем, ПД №4 угрожает безопасности судов в бухте Раковая. Незакреплённый должным образом плавдок может в любой момент сорваться с оставшихся креплений, в результате чего будет бесконтрольно перемещаться по бухте. Это может нанести серьёзный экологический и материальный ущерб. В настоящее время ситуация доведена до критической точки, краевые власти вынуждены реагировать для предотвращения ЧС техногенного характера.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.