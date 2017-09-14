Экспонат камчатского павильона, представленного на ВЭФ, заинтересовал учёных Дальневосточного федерального университета

14.09.2017 12:47:11 (GMT+12)

Тепличный комплекс, представленный Камчаткой на фестивале «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ, станет площадкой для научных исследований в области сельского хозяйства. С предложением о сотрудничестве в данной сфере в Правительство региона обратился Дальневосточный федеральный университет.



Теплица построена по проекту, разработанному Камчатским выставочно-инвестиционным центром и Корпорацией развития Камчатского края. Конструкция мобильна и достаточно компактна, выполнена из усиленного алюминиевого профиля с заполнением из поликарбоната. Теплица оснащена микропроцессорным управлением с датчиками влажности, температуры и освещения. Комплекс предназначен для круглогодичного использования.



«Макет был изготовлен в качестве арт-объекта, но проект проработан настолько глубоко, что заинтересовал учёных Дальневосточного федерального университета. Это крупнейший вуз ДФО, который ведёт активную научную деятельность, проводит исследования во многих областях, в том числе экологии, биологии, почвоведения. Нам предложено реализовать с вузом совместный проект в области сельского хозяйства. Надеемся, что результаты научных исследований ДВФУ в скором времени найдут своё практическое применение на территории полуострова. Создание тепличных комплексов сегодня является одним из самых перспективных направлений в отрасли. Интерес к этому проявляют не только камчатские, но и зарубежные инвесторы. Ряд проектов планируется реализовать в рамках ТОР "Камчатка"», - сообщила заместитель Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота.



Идея сотрудничества поддержана Губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным. В ближайшее время Правительство региона планирует заключить соответствующий договор и передать теплицу во временное пользование вузу.



«Заключение договора о сотрудничестве может стать началом научной работы на Камчатке в рамках ТОР «Камчатка» и строительства тепличных комплексов, а также дать возможность сформировать научную программу совместных исследований о внедрении низкоуглеродных технологий в сельском хозяйстве и оценке эмиссии парниковых газов в тепличных комплексах Дальнего Востока, - отметил и.о. ректор ДВФУ Никита Анисимов. - Реализация данной совместной инициативы может заложить основу инновационного бизнес-проекта, который станет резидентом Технико-внедренческого парка "Технопарк Русский", открытого в ДВФУ совместно с Фондом "Сколково" в рамках III Восточного экономического форума 6 сентября».



Планируется, что совместная работа будет организована с научной лабораторией ДВФУ - «Far Eastern Climate Smart Lab» - под руководством ведущего итальянского учёного Риккардо Валентини.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.