Труппа Камчатского театра кукол отправится на гастроли в районы края

14.09.2017 12:47:12 (GMT+12)

Труппа Камчатского театра кукол отправится во вторую гастрольную поездку в конце сентября. На этот раз артисты посетят Мильковский и Усть-Камчатский районы. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.



Там рассказали, что средства на поездку были выделены в рамках исполнения государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае».



«В Мильковский район театр за последнее время ездил два года назад, а в Усть-Камчатский район – очень давно, там уже выросло поколение жителей, которые никогда не видели кукольных спектаклей. Отрадно, что теперь юные камчатцы смогут открыть для себя волшебный мир сказки», - отметили в министерстве.



Расписание спектаклей:



24 сентября – спектакль для взрослых «Медведь. Предложение». Начало в 18:00, село Мильково.



25 сентября – спектакль для детей «Айболит и Бармалей». Начало в 11:00, село Мильково.



26 сентября - спектакль для детей «Айболит и Бармалей». Начало в 11:00, посёлок Ключи.



27 сентября - спектакль для детей «Айболит и Бармалей». Начало в 10:00, посёлок Усть-Камчатск.



27 сентября - спектакль для взрослых «Медведь. Предложение». Начало в 19:00, посёлок Усть-Камчатск.



28 сентября - спектакль для детей «Айболит и Бармалей». Начало в 11:00, посёлок Козыревск.



Подробная информация по телефону: 8 (4152) 42-64-60.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.