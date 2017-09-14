Труппа Камчатского театра кукол отправится на гастроли в районы края

14.09.2017 12:47:12 (GMT+12)

Труппа Камчатского театра кукол отправится на гастроли в районы края

Труппа Камчатского театра кукол отправится во вторую гастрольную поездку в конце сентября. На этот раз артисты посетят Мильковский и Усть-Камчатский районы. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Там рассказали, что средства на поездку были выделены в рамках исполнения государственной программы «Развитие культуры в Камчатском крае».

    «В Мильковский район театр за последнее время ездил два года назад, а в Усть-Камчатский район – очень давно, там уже выросло поколение жителей, которые никогда не видели кукольных спектаклей. Отрадно, что теперь юные камчатцы смогут открыть для себя волшебный мир сказки», - отметили в министерстве.

Расписание спектаклей:

24 сентября – спектакль для взрослых «Медведь. Предложение». Начало в 18:00, село Мильково.

25 сентября – спектакль для детей «Айболит и Бармалей». Начало в 11:00, село Мильково.

26 сентября - спектакль для детей «Айболит и Бармалей». Начало в 11:00, посёлок Ключи.

27 сентября - спектакль для детей «Айболит и Бармалей». Начало в 10:00, посёлок Усть-Камчатск.

27 сентября - спектакль для взрослых «Медведь. Предложение». Начало в 19:00, посёлок Усть-Камчатск.

28 сентября - спектакль для детей «Айболит и Бармалей». Начало в 11:00, посёлок Козыревск.

Подробная информация по телефону: 8 (4152) 42-64-60.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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