На Камчатке стартовала фольклорно-этнографическая экспедиция

14.09.2017 12:47:12 (GMT+12)
Специалисты Камчатского центра народного творчества отправились в фольклорно-этнографическую экспедицию в Тигильский район. Они планируют посетить сёла Воямполка, Седанка и Тигиль. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
Там рассказали, что участниками исследовательской делегации стали: заведующая отделом сохранения нематериального культурного наследия Мария Беляева и режиссёр отдела режиссёрско-постановочной работы Василий Гуменюк.
«Участники экспедиции соберут информацию об ительменах, береговых и оленных коряках Тигильского района, - сказали в министерстве. – Кроме того, в селе Седанка они пообщаются почти с 20 информантами, примут участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, национальной хореографии и встретятся со старейшинами. Ожидается, что обратно экспедиция вернётся в Петропавловск-Камчатский 25 сентября».
В министерстве добавили, что все материалы, собранные участниками экспедиции, будут обработаны и объединены в печатном издании.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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