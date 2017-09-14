Камчатский студотряд занял второе место на межрегиональной студенческой стройке «Звезда»

14.09.2017 12:22:58 (GMT+12)
Камчатский студенческий строительный отряд «Вулкан» достойно представил регион в Приморском крае на судостроительном заводе «Звезда». Об этом сообщили в министерстве образования и молодежной политики края.
Там сообщили, что камчатские бойцы заняли итоговое второе место по производственным показателям. Кроме того, представители края стали вторыми в комиссарском блоке и заняли третье место в спартакиаде.
«На межрегиональной студенческой стройке «Звезда» я получил огромный «командирский» опыт. Конечно, это большая ответственность за каждого бойца, контроль при выполнении производственных задач. Я действительно почувствовал, что такое отрядная жизнь», – поделился впечатлениями командир студенческого строительного отряда «Вулкан» Алексей Дроздов, получивший звание «Лучший командир и комиссар стройки».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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