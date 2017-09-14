Правительство Камчатского края рассмотрело итоги исполнения бюджета и краевых госпрограмм за первое полугодие 2017 года

14.09.2017 12:22:58 (GMT+12)

Итоги исполнения бюджета и краевых госпрограмм за первое полугодие 2017 года рассмотрены на заседании Правительства Камчатского края, прошедшем 14 сентября под руководством заместителя Председателя Правительства региона Марины Субботы.



В своём докладе и.о. министра финансов Камчатского края Людмила Алексеева сообщила, что исполнение основных параметров краевого бюджета за указанный период составило по доходам – 30,0 млрд. рублей или 47,0 % от утвержденного плана, по расходам – 29,9 млрд. рублей или 45,4 % от утвержденного плана. Профицит сложился в сумме 0,1 млрд. рублей и обусловлен наличием остатков средств на счетах краевого бюджета.



«Все бюджетные обязательства за 1 полугодие 2017 года обеспечивались в установленные сроки и в необходимых объемах, - отметила Людмила Алексеева. - Доходная часть краевого бюджета в отчетном периоде формировалась за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений».



Поступления налоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличились на 445,0 млн. рублей или 5,0 %.



«Поступления налоговых доходов в отчетном периоде составили 9,3 млрд. рублей, что по отношению к годовым плановым назначениям составило 48,7 %. Удельный вес налоговых доходов в общем объеме доходов составил 31,0 %, - сказала Людмила Алексеева. - Увеличение поступлений налоговых доходов обусловлено, прежде всего, ростом поступлений по налогу на прибыль организаций (на 635,5 млн. рублей или 52,7 %), по акцизам на пиво (на 35,1 млн. рублей или 41,6 % в связи с появлением на Камчатском рынке новой организации, осуществляющей выпуск продукции) и по транспортному налогу (на 52,5 млн. рублей или 42,6 %)».



Расходы краевого бюджета за первое полугодие исполнены в сумме 29,9 млрд. рублей или 45,4 % от утвержденных годовых ассигнований. Основную долю в общем объеме расходов составляют: образование, социальная политика, национальная экономика и ЖКХ.



«Исполнение по разделу "Социальная политика" за 1 полугодие 2017 года составило 6,2 млрд. рублей или 50,4 % от годовых плановых назначений. Меры социальной поддержки с учетом заявительного характера предоставляются в установленные сроки в необходимых объемах. Кредиторская задолженность по данным обязательствам отсутствует», - сказала Людмила Алексеева.



Государственная поддержка энергоснабжающим организациям, предоставляющим электрическую энергию организациям всех форм собственности для всех групп потребителей в Камчатском крае по сниженным тарифам за 1 полугодие 2017 года составила 2,5 млрд. рублей или 53,1 % от утвержденных годовых ассигнований.



«В 2017 году в среднем по Камчатскому краю экономически обоснованный тариф составил 8,92 рублей за 1 квт/час (без НДС), а отпускной сниженный тариф с учетом субсидирования для потребителей на территории края – 5,50 рублей за 1 квт/час (без НДС). Расчетный экономически обоснованный тариф для населения составил 9,54 рублей за 1 квт/час (без НДС), отпускной сниженный тариф установлен в размере 3,94 рублей за 1 квт/час (без НДС)», - сказала Людмила Алексеева.



Исполнение по краевым инвестиционным мероприятиям за 1 полугодие 2017 года составило 1,4 млрд. рублей или 28,4 % от годовых плановых назначений, в том числе за счет средств краевого бюджета – 1,2 млрд. рублей или 32,9 % от годовых плановых назначений.



«С 2017 года на территории Камчатского края реализуются 22 государственные программы, которые охватывают все основные сферы деятельности исполнительных органов государственной власти региона. Исполнение за 1 полугодие 2017 года составило 29,9 млрд. рублей или 45,4 % от бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств краевого бюджета – 28,3 млрд. рублей или 47,9 %, - сказала Людмила Алексеева. - Общий объём бюджетных ассигнований, направленных на реализацию государственных программ в 2017 году составляет 65,9 млрд. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 59,1 млрд. рублей».



В ходе заседания было отмечено, что внутренний долг Камчатского края на 1 июля 2017 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7 млрд. рублей или 34 %.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.