Сергей Неверов призвал своих однопартийцев в регионах поделиться постами с оппозицией после прошедших выборов

14.09.2017 12:22:59 (GMT+12)

Несмотря на то, что «Единая Россия» получила большинство во всех региональных парламентах и городских думах, которые были избраны в Единый день голосования 10 сентября, ей необходимо «поделиться» руководящими постами с оппозицией. Такое мнение высказал заместитель председателя Государственной Думы, секретарь Генсовета Партии Сергей Неверов, выступая на «пятиминутке» в нижней палате парламента.



«Предоставьте возможность занять руководящие должности представителям других партий. Дайте им возможность реализовать предвыборные обещания в тех представительных органах, в которых они избрались… Работы хватит на всех», – заявил Неверов. «Вновь избранным органам власти необходимо сформировать комитеты, избрать руководство. И я призываю своих коллег в регионах взять пример с Государственной Думы текущего созыва», – добавил он.



Вице-спикер Госдумы также обратился с трибуны парламента к избирателям, поблагодарив их за оказанное доверие. «Этот избирательный цикл был первым важным экзаменом для «Единой России» после выборов в Государственную Думу. Есть Программа, которая была сформирована вместе с нашими гражданами: с ней мы шли на выборы, и ее нам предстоит реализовывать. Спустя год мы отчитывались о ходе исполнения нашей Программы перед нашими избирателями», – сказал Неверов, напомнив, что за время избирательной кампании кандидатами «Единой России» было проведено 26 994 встречи.



Парламентарий также обратил внимание на то, что проведенные Центральным советом сторонников Партии региональные мониторинги («Мониторинг готовности образовательных учреждений к учебному году», мониторинг «Региональные точки социальной напряженности», мониторинг «Задержки выплат заработных плат», мониторинг «Организация детского отдыха») позволили увидеть ряд проблем, решение которых нужно держать на контроле. В связи с этим результаты работы сторонников были доведены до депутатов фракции «Единой России».



Что же касается так называемого «муниципального фильтра», то Неверов заявил, что считает это словосочетание некорректным. «Сбор подписей муниципальных депутатов кандидатами в губернаторы – это квалификационные требования. У меня вопрос к остальным партиям: как вы будете собирать подписи муниципальных депутатов для прохождения квалификационного требования, чтобы выдвинуть своего кандидата в губернаторы, если вы просто не участвуете в муниципальных выборах?! Квалификационные требования – это не «муниципальный фильтр», как его называют. Это отношение партии к муниципальному уровню власти», – сказал вице-спикер Госдумы.



Неверов напомнил, что 10 сентября на выборах в законодательные собрания средняя явка составила 44,86%. «Если посмотреть на единые дни голосования, которые проходили с 2006 года в марте и октябре, то мы увидим, что среднюю явку по стране можно было назвать высокой только тогда, когда региональные и муниципальные кампании совпадали с федеральными», – резюмировал парламентарий.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».