Неверов озвучил предложения «Единой России» по поддержке АПК

14.09.2017 12:23:00 (GMT+12)

В «Единой России» считают эффективной работу Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, однако призывают Правительство и Минсельхоз РФ проработать возможность интервенций, изменить механизм поддержки обновления сельхозтехники и выделить в 2018 году деньги на то, чтобы достроить 27 сельских школ.



Такие предложения озвучил заместитель председателя Государственной Думы, секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов, выступая по итогам «правительственного часа» в нижней палате парламента с участием министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.



Неверов заявил, что госпрограмма по развитию сельского хозяйства, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин и о реализации которой на «правчасе» отчитывался Минсельхоз РФ, доказала свою эффективность. «По масштабам эта программа, без преувеличения, сравнима с аграрной реформой Петра Аркадьевича Столыпина», - заявил Неверов, добавив, что на сегодняшний день продовольственная безопасность страны обеспечена.



«Значит ли это, что мы обеспечиваем себя всем? – продолжил вице-спикер Госдумы. – Значит ли это, что нет проблем у аграриев? Значит ли это, что деревня процветает? Нет. А это уже вопрос реализации программы, и тут достаточно поводов для критики».



В частности, считает Неверов, падение цен на зерно требует скорейшей проработки вопроса поддержки сельхозпроизводителей, независимо от механизма защиты. «Сегодня был доклад о ходе уборочной кампании. Уже нужно думать о будущей посевной. Откуда взять на нее деньги? Высокий урожай хорошо, но это привело к тому, что цены на зерно упали. Мы настаиваем на необходимости скорейшей проработки вопроса поддержки сельхозпроизводителей: будет ли это интервенция или иной механизм защиты», – заявил Неверов, добавив, что эту проблему необходимо решать безотлагательно.



Также в «Единой России» предлагают изменить механизм поддержки обновления сельхозтехники, которое, по словам вице-спикера Госдумы, идет слишком медленно, поскольку процесс обновления пока не перекрывает процесс выбытия старой техники. «Сегодня на гектар пашни мы имеем очень низкий показатель мощности: всего полторы лошадиных силы. Если не работает существующий механизм, надо думать о том, как его менять: давать льготные кредиты самим аграриям на закупку техники, расширить возможности агролизинга», - предложил депутат.



«Чтобы не описывать в красках, что говорят наши аграрии в регионах, буду краток: доведение до сельхозпроизводителей средств государственной поддержки, к которым относится и льготное кредитование, должно быть, уважаемый Александр Николаевич, прозрачным, реально доступным и своевременным! И «Единая Россия» будет держать это на контроле», - обратился Неверов к Ткачеву.



Кроме того, фракция «Единой России» выступает за выделение в 2018 году денег на то, чтобы достроить 27 сельских школ. По словам Неверова, люди уезжают из деревни, потому что хотят хорошие дороги, наличие коммунальных условий (газ, вода, очистные сооружения), чтобы детям было, куда пойти в школу, чтобы работали кружки и секции, чтобы и самим было, куда пойти после работы.



«Мы запустили в этом году партийный проект «Местный дом культуры», и я хочу вам сказать, что эффект колоссальный: ведь многие ДК ни разу не ремонтировались с момента постройки», - отметил Неверов. По его словам, каждая деревенская школа мечтает попасть в программу ремонта спортзалов в сельских школах, которая реализуется несколько лет. «Но в то же время немало сельских школ стоят недостроями, разрушаются. Так быть не должно. Обязательно в следующем году нужно найти средства на решение этого вопроса», - убежден парламентарий.



По мнению вице-спикера Госдумы, вопрос квалифицированных кадров в агропромышленном комплексе должен, в частности, решаться укреплением финансовой поддержки сельскохозяйственных вузов, которая должна выйти на один уровень с вузами Министерства образования и науки РФ.



«Нужно обеспечить поддержку научных и селекционных центров, проведения исследований, внедрения новых сортов и гибридов, племенных пород, чтобы как можно меньше зависеть от импорта», - резюмировал Неверов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».