Камчатка одна из первых в этом году завершила ремонтные работы по федеральному проекту «Местный дом культуры»

14.09.2017 12:22:53 (GMT+12)

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края, руководитель фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в краевом парламенте Андрей Копылов принял участие в торжественной церемонии открытия ДК поселка «Ключи» после ремонта в рамках федерального проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Местный дом культуры». Жителей также поздравили с этим радостным событием куратор проекта в регионе Галина Монахова, глава Усть-Камчатского района Павел Кошкарев, глава Ключевского сельского поселения Александр Возников, директор дома культуры Игорь Семенов и представили подрядной строительной организации.



В рамках федерального проекта «Местный дом культуры» средства на текущий ремонт, либо на закупку оборудования могут получить культуры досуговые учреждения населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек. Цель проекта – поддержать сельские дома культуры, как важнейший центр общественной жизни в глубинке. На Камчатке было решено, что возможности проекта будут использоваться именно для ремонта зданий ДК, и первым в проект попал посёлок Ключи. Многие регионы уже отчитались о выполнении проекта в этом году, однако подавляющее большинство выбрало более простую в исполнении закупку оборудования. Камчатка оказалась в числе единичных субъектов федерации, решивших взяться именно за ремонтные работы.



Павел Возников напомнил, что реализация проекта в Ключах проходила под личным руководством министра культуры Камчатского края Светланы Айгистовой и при постоянном внимании регионального куратора Галины Монаховой. «Выполнены работы по монтажу вентилируемого фасада – теперь перед нами современное красивое здание. Оборудованы удобные ступени ко входу, переоборудована наружная сцена нашего дома культуры. Также не остались в стороне неравнодушные предприниматели и депутаты – с их помощью мы провели ремонт большого зала, заменили кресла, заменили полы, выполнили ремонт малого зала. Хочу выразить слова благодарности всем, кто принял участие в проведении этих работ. Считаю, что пилотный проект на нашей земле удался. И пусть он теперь шагает дальше по Камчатскому краю – в добрый путь!» - сказал глава поселения.



Андрей Копылов отметил – очень важно, что проектной партийной деятельностью теперь охвачена сфера культуры на селе. «На примере Ключей мы видим, что это очень важно и видим эффект. Здесь много творческих коллективов. Здесь есть большие таланты, которые должны выступать в достойных условиях. Сейчас не стыдно сюда привезти артистов всероссийского уровня: так совпало, что сегодня в Ключах по приглашению Законодательного Собрания Камчатского края выступает звездный дует «Непара». В Ключах своя очень насыщенная культурная жизнь: проводятся много мероприятий, выставки и ярмарки. Поэтому, мы конечно радуемся переменам. Отдельное спасибо местным поселковым властям - этот дом культуры попал в федеральный проект только потому что, они оперативно и очень грамотно составили конкурсную документацию», - сказал первый вице-спикер.



Галина Монахова напомнила, что проект будет продолжен и в последующие годы. Предполагается, что средства на поддержку сельских ДК будут выделяться из федерального бюджета на условиях софинансирования как минимум еще три года. Поэтому есть серьёзные перспективы для домов культуры в других отделённых посёлках Камчатки. Символом продолжения проекта станет строительная каска, которую будут передавать от поселка к поселку. Первая надпись на каске – «ДК Ключи 2017». Рядом с ней свою подпись о предложению Монаховой поставил глава поселка Павел Возников. «Для меня Ключи не простой посёлок. Я здесь жила в своё время, часть моего детства прошла именно здесь. Поэтому для меня очень важно, чтобы в вашем поселке был уют и комфорт. ДК поселка Ключи – первый объект федерального партийного проекта «Местный дом культуры» на Камчатке. Он состоялся благодаря общим усилиям: руководителя регионального отделения Партии Валерия Раенко, Правительства края и лично министра культуры Светланы Айгистовой, районных и поселковых властей, руководства ДК и, конечно, строителей. И поскольку сегодня мы завершаем работу над первым объектом проекта, я предлагаю Александру Витальевичу Возникову оставить автограф на этой каске, которая в дальнейшем будет неким символом продолжения проекта на Камчатке», - сказала Монахова.



Жители Ключей также очень радостно восприняли перемены в поселке.



«Первое впечатление производит именно внешний вид. Очень приятно, что наш ДК теперь такой красивый и нарядный. Я думаю, это сыграет свою роль в том, чтобы вовлечь в культурную жизнь как можно больше молодёжи», - поделилась жительница поселка Эльвира.



Другая жительница Ключей Лариса тоже отметила важность события: «ДК - это единственное место, где собираются все жители поселка, где мы отдыхаем, проводим очень много мероприятий. И для нас очень важно, чтобы оно выглядело прилично, и здесь всем было приятно и комфортно».



Ирина с семьей переехала в поселок недавно, и уже отметила перемены к лучшему. «Мы с материка приехали. Видели в каком состоянии до этого был дом культуры. Очень хорошо, что за него взялись, и в такое состояние хорошее привели. Мы часто тут гуляем с ребенком, и теперь приятно на него смотреть».



Напомню, в рамках федераьного проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯЧ» «Местный дом культуры» на ремонт ДК поселка Ключи было направлено 4,1 млн рублей, в том числе, 3,5 млн из федерального бюджета. В настоящее время проводится мониторинг состояния домов культуры в других отдалённых посёлках региона с целью включения в проект на последующее годы.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.