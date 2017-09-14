Самый лиричный дуэт современной российской эстрады – группа «Непара», вновь выступил на камчатской земле

14.09.2017 12:22:52 (GMT+12)
Звездная группа «Непара» снова выступает в камчатской глубинке. Это подарок жителям отдаленных сел от депутатов Законодательного Собрания Камчатского края Валерия Раенко, Романа Гранатова, Игоря Редькина, Андрея Копылова и Юрия Ломакина.
9 сентября небольшой зал Дома культуры в Усть-Большерецке едва вместил всех желающих услышать известный дуэт. Задолго до начала концерта к Дому культуры уже подходили люди, многие – семьями, с детьми. «Хочется занять хорошие места, чтобы все видно было», – улыбаясь, поясняли жители Усть-Большерецка. Осенние гастроли звезд российской эстрады стали уже привычной культурной вехой в жизни этого рыбацкого поселка и других населенных пунктов на территории 12-го избирательного округа.
Любимая многими группа «Непара» не в первый раз выступает на Камчатке. И всегда Александра Шоуа и Викторию Талышинскую принимают на ура. Музыкальные композиции дуэта – на слуху у многих, поэтому на долгожданных концертах камчатские зрители активно подпевают любимым исполнителям, а по завершении выступления дарят звездам цветы и долгие аплодисменты.
«В следующем году мы приедем сюда уже в десятый раз, – говорит Александр Шоуа. – И всякий раз открываем для себя что-то новое. Край – бескрайний, огромный, и некоторые вещи меняются в лучшую сторону. Это очень приятно наблюдать. Клубы стали чистыми, удобными. Для меня, как для артиста, это очень важно».
8 и 9 сентября концерты дуэта «Непара» с большим успехом прошли в поселках Пионерский и Усть-Большерецк. Затем артистов увидели жители Милькова, Эссо и Ключей. Завершился гастрольный тур в Усть-Камчатске. Такой гастрольный график стал возможным благодаря тому, что к доброй традиции, которую начинали 9 лет назад Валерий Раенко, Роман Гранатов и Игорь Редькин, подключились и другие депутаты Законодательного Собрания – Андрей Копылов и Юрий Ломакин, которые содействовали организации концертов в своих избирательных округах.
В этом году на гастрольной карте ежегодных звездных туров благодаря Юрию Ломакину добавился 11-й избирательный округ. Жители поселка Пионерский вообще не смогли припомнить, когда в последний раз в их ДК выступали настоящие звезды. Открывая концерт 8 сентября, Роман Гранатов сказал: «Очень символично, что эта новая традиция в вашем поселке зародилась именно сегодня, когда 65-летний юбилей празднует очень достойный человек, ответственный депутат, который представляет ваш округ в краевом парламенте – Юрий Ломакин». Гранатов вручил юбиляру приветственный адрес и пожелал дальнейших успехов на благо земляков.
«Ежегодно Роман Гранатов и Игорь Редькин нас радуют такими замечательными концертами. Это всегда аншлаг, полные залы, и все с нетерпением ждут каждую осень новых гастролей и новых звезд», – рассказала директор Усть-Большерецкого Дома культуры Оксана Тищенко. «Атмосфера зала говорит сама за себя: публика в восторге, полный зал, такого на наших местных концертах, конечно, не бывает», – поделился впечатлениям Артур Хачатрян, житель Усть-Большерецка.
Главная особенность гастрольных туров – жители камчатской глубинки могут посетить их абсолютно бесплатно. Как объясняет Роман Гранатов, это знак признательности и уважения к людям, чья жизнь далека от больших культурных событий.
«Десять лет мы с Игорем Владимировичем Редькиным представляем 12-й избирательный округ в Законодательном Собрании Камчатского края, – рассказал Роман Гранатов. – Существует такая добрая традиция: каждый год мы приглашаем к нам в гости звезд российской эстрады, чтобы они радовали своим творчеством камчатцев. Мы это делаем для того, чтобы люди, живущие в отдаленных поселениях, не чувствовали себя оторванными от краевой столицы. А для нас – это дополнительный повод увидеться с людьми, поговорить, решить какие-то вопросы, чтобы люди знали: мы помним их наказы и обязательно будем делать все возможное, чтобы жизнь в поселениях была комфортнее».
На протяжении десяти лет депутаты Законодательного Собрания привозят в маленькие населенные пункты российских исполнителей, чьи имена известны практически каждому. Это легендарные группы «Здравствуй, песня», «Белый орел», «Синяя птица», певица Рада Рай, популярные шансонье Анатолий Полотно и Федор Карманов, Игорь Саруханов и другие.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
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