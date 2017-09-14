Цена ложного вызова

14.09.2017 12:22:51 (GMT+12)

Телефон вызова пожарных и спасателей для принятия экстренных мер по спасению людей и имущества - это первый и самый важный телефон, который должен знать каждый человек. Вовремя набрав телефон "01", "112" вы можете спасти свою жизнь, жизнь ваших родных и близких.



Но часто этот номер становится инструментом для баловства. Каждые 3 минуты в Российской Федерации происходит один пожар и каждые 4 минуты поступает один ложный вызов. Камчатка, к сожалению, не исключение. Ложные вызовы на пульт дежурного «01» поступают по несколько раз в сутки.



Дети, не зная чем себя занять, развлекаются тем, что звонят по экстренным телефонам. Когда в школах начинаются экзамены, возрастает количество ложных выездов в школы. Однако проблема не только в детях – скорее в их родителях, которые детьми не занимаются. А ведь достаточно много и «взрослых» шутников.



За заведомо ложный вызов специализированных служб полагается административная или уголовная ответственность. Вызвав полицию, скорую помощь или пожарно-спасательные подразделения, не основываясь на существенных причинах, человек, если ему исполнилось шестнадцать лет, выплачивает штраф. Если же он не достиг шестнадцатилетнего рубежа, дело передается в комиссию по делам несовершеннолетних, а вся административная ответственность налагается на его родителей.



Штраф за такую «шутку» колеблется от тысячи до десятков тысяч рублей. В сумму штрафа входят не только стоимость за топливо и амортизацию пожарных автомобилей, но и ущерб от реального пожара, на который пожарные не успели приехать вовремя, находясь на выезде по ложному сообщению. Ответственность за данные действия предусматривает статья 19.13. КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей».



«Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий» в соответствии со статьей 207 УК РФ наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.



Современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к наказанию. Цена ложного вызова измеряется не только в денежном эквиваленте. В первую очередь за каждым вызовом сотрудников пожарной охраны стоит возможность спасения человеческой жизни или имущества. Помните, что огненная стихия может коснуться и вас лично!



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.