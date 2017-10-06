4-6 октября 2017 года Всероссийская тренировка по гражданской обороне

14.09.2017 12:22:50 (GMT+12)
4-6 октября 2017 г. во всех регионах России пройдёт тренировка по гражданской обороне. Тема масштабных учений «Организация выполнения мероприятий гражданской обороны при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Камчатский край также примет участие в данном учении.
Тренировку планируется провести последовательно в три этапа в течение трёх суток. В ходе учений предусмотрены мероприятия как штабного, так и практического характера.
Участники тренировки – федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации. Привлечения к тренировке рядовых граждан не предполагается.
На третьем этапе тренировки, который пройдёт 6 октября, с учётом оперативной обстановки в регионах предусмотрена практическая реализация учебных заданий – применение сил гражданской обороны при ликвидации условных крупномасштабных ЧС и пожаров, развёртывание подвижных пунктов управления, элементы эвакуации населения в безопасные районы, организация жизнеобеспечения населения.
К освещению практических элементов тренировки приглашаются средства массовой информации.
Населению следует отнестись с пониманием к данному тренировочному мероприятию и не поддаваться возможным информационным провокациям.
Всероссийская тренировка по гражданской обороне приурочена к Дню гражданской обороны и традиционно проводится в первую октябрьскую неделю.
4 октября 2017 г. система гражданской обороны России отметит 85 лет.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.
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