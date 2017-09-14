Камчатская таможня перешла на полноценное использование «Портала Морской порт»

14.09.2017 12:22:53 (GMT+12)
Камчатская таможня продолжает осваивать и развивать перспективные таможенные технологии, создающие благоприятные условия для ведения бизнеса. Одной из таких технологий является комплекс программных средств «Портал Морской порт» (Портал), который позволяет всем участникам рынка морских перевозок и контролирующим органам обмениваться электронной информацией в режиме онлайн. Портал устроен по принципу «единого окна» и является связующим звеном между всеми участниками логистического процесса в морском порту (государственными контрольными органами, перевозчиками (судовыми агентами), декларантами, службами порта и т.д.), что позволяет оптимизировать совершение всех операций, а значит сократить время нахождения товаров в морском порту.
Внедрение технологии стартовало в феврале 2017 года, а с июля этот программный продукт полностью внедрен в Камчатской таможне. На сегодняшний день Портал применяется во всех морских пунктах пропуска, функционирующих в регионе деятельности Камчатской таможни. Также, практически все перевозчики, регулярно осуществляющие международные перевозки и морские агенты начали работать с Порталом.
Все журналы, ведение которых предусмотрено правовыми актами ФТС России при прибытии (убытии) морских судов, формируются исключительно с использованием Портала. За указанный период таможней во взаимодействии с перевозчиками и иными заинтересованными лицами проведен целый комплекс мероприятий, позволивший перейти на полноценное использование Портала и таможенными постами Камчатской таможни, и большинством перевозчиков в регионе.
За второе полугодие 2017 года на таможенный пост Морской порт Петропавловск-Камчатский и Северо-Курильский таможенный пост подано: 35 пакетов предварительной информации о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) морским транспортом; 65 предварительных пакетов документов на прибытие морского судна; 154 окончательных пакетов документов на прибытие (убытие) судна.
За последние 2 месяца в отношении 91% прибывших и убывших морских судов перевозчиками поданы корректно заполненные пакеты документов на судно с использованием Портала. Таможней продолжается разъяснительная работа с перевозчиками, агентами и иными заинтересованными лицами в целях активизации использования Портала, в том числе в части предоставления предварительной информации о ввозе товаров морским транспортом. Судовладельцам необходимо начать полноценное применение Портала Морской порт уже на настоящем этапе, до введения обязательного предварительного информирования о ввозе товаров морским транспортом, чтобы максимально просто и быстро перейти к безбумажным технологиям совершения таможенных операций при прибытии (убытии) морских судов.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Камчатской таможне.
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