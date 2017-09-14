Камчатская таможня проводит акцию «На что жалуетесь?»

14.09.2017 12:22:52 (GMT+12)
28 сентября 2017 года Камчатская таможня приглашает граждан и участников внешнеэкономической деятельности принять участие в акции «На что жалуетесь?».
В этот день любой обратившийся сможет получить консультацию о том, как поступить в ситуации, когда таможенными органами или их должностными лицами нарушены его права, свободы или законные интересы, или ему созданы препятствия к их реализации, или на него незаконно возложена какая-либо обязанность.
На вопросы граждан и участников внешнеэкономической деятельности, физических лиц ответят представители правового отдела Камчатской таможни.
Акция «На что жалуетесь?» пройдет:
– на таможенном посту Морской порт Петропавловск-Камчатский по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Радиосвязи, д. 26, кабинет № 11, с 10:00 до 13:00;
– в здании Камчатской таможни по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 35, кабинет № 205, с 15:00 по 18:00.
В рамках проведения акции будут организованы:
– прием письменных жалоб на решения, действия (бездействие) Камчатской таможни и таможенных постов, их должностных лиц;
– оказание практической помощи гражданам и участникам внешнеэкономической деятельности в подготовке и подаче жалобы;
– информирование и консультирование в области таможенного дела;
Информацию о том, какие документы потребуются для подачи жалобы, а также любую иную информацию можно получить в правовом отделе Камчатской таможни по телефонам 8 (4152) 25-24-29 и 21-89-38.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Камчатской таможне.
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