Водителей-должников найдут на дорогах

14.09.2017 12:22:53 (GMT+12)
Стартовал второй этап всероссийского мероприятия «Должник», в ходе которого приставы совместно с полицейскими будут искать неплательщиков среди автомобилистов.
Взаимодействие территориальных органов ФССП и МВД ведется по многим направлениям деятельности и строится на постоянной основе. Исполнительным производствам о взыскании административных штрафов органов внутренних дел на транспорте службой судебных приставов всегда уделяется пристальное внимание.
Проведение совместных профилактических акций позволяет оперативно выявить лиц, имеющих задолженности по штрафам ГИБДД, а злостных неплательщиков, уклоняющихся от исполнения требований исполнительных документов, привлечь в установленном законом порядке к административной ответственности.
Напомним, что Кодексом об административных правонарушениях за неуплату штрафа в срок предусмотрено не только наложение нового административного штрафа в двойном размере от суммы долга, но и применение административного ареста на срок до 15 суток, либо привлечение к обязательным работам на срок до 50 часов.
Управление ФССП России по Камчатскому краю призывает граждан вовремя оплачивать свои долги. На официальном сайте Управления функционирует сервис «Банк данных исполнительных производств», где каждый может проверить наличие задолженности.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.
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