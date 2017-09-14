Ирина Яровая вошла в топ-5 самых эффективных депутатов Госдумы

14.09.2017 12:22:51 (GMT+12)

Депутат Госдумы Ирина Яровая вошла в топ самых эффективных депутатов по итогам весенней сессии Госдумы. Согласно рейтингу, составленному фондом Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ), вице-спикер ГД вновь подтвердила статус одного из самых активных и полезных законотворцев.



Напомним, что наш депутат разработала законы о защите детей от склонения к самоубийству и определяющих уголовную ответственность для организаторов смертельных игр для детей в социальных сетях, о защите медицинских работников и пациентов, закон о торговле, о запрете дрифтерного лова, об уведомительном пересечении госграницы рыболовецкими судами, о круизном судоходстве, о парламентском контроле, о патентной системе для мигрантов и многие другие. Всего Ирина Яровая автор 199 законопроектов, из которых 121 уже подписаны Президентом.