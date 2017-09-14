Пост-конференция имеет большой потенциал, его необходимо использовать для знакомства бизнеса с Камчаткой и её возможностями

14.09.2017 12:22:52 (GMT+12)

На Камчатке в рамках Восточного экономического форума-2017 с 8 по 10 сентября прошла пост-конференция. Она проводилась для российских и зарубежных участников ВЭФ, которые после работы в Приморье выразили желание познакомиться с экономическим и инвестиционными потенциалами края, его уникальной природой и возможностями для развития туризма.



Организовало пост-конференцию акционерное общество «Корпорация развития Камчатского края» при содействии правительства региона и при информационной поддержке Фонда «Росконгресс». Практическую помощь в проведении мероприятия также оказывало PR-агентство «Просто».



Гостями пост-конференции стали представители иностранного и отечественного бизнеса, ведущих российских информационных агентств, делегация руководства и делового сообщества города Дуннин во главе с заместителем председателя уездного комитета КПК Ван Цзиу.



Генеральный директор КРКК Николай Пегин, образно определяя цели и задачи, стоящие перед пост-конференцией, отметил, что шанс провести конструктивные переговоры есть в любой точке мира, но влюбиться в Камчатку, понять перспективность инвестиций в её экономику, можно только на земле полуострова.



Значительная часть двухдневной программы пост-конференции прошла на территории санатория «Начикинский», коллектив которого во главе с генеральным директором Саргисом Сарояном, проявил неформальное гостеприимство, встречая гостей, готовя площадки для мероприятий.



На одной из них развернулся подготовленный молодежным национальным ансамблем «КОРИТЭВ» художественно-этнографический праздник. Гости пост-конференции стали не только его зрителями, но и активными участниками. Вокальные и хореографические номера чередовались с рассказами о быте, обычаях и истории коренного населения Камчатки – коряков, ительменов, эвенов. Этнографическая выставка в ярангах, ужин с обширным меню национальной кухни дополнили яркие впечатления от праздника.



В рамках делового сегмента пост-конференции её участники познакомились с показателями социально-экономического развития и инвестиционными возможностями региона. Их вниманию был представлен фильм о Камчатке, созданный по заказу КРКК. Затем состоялась визуализированная презентация перспективных инвестиционных проектов, реализуемых и заявленных к реализации в ряде отраслей экономики полуострова – транспортно-логистической, туризме, энергетике, горнодобывающей промышленности. При этом отмечалось, что Корпорация развития Камчатки совместно с правительством региона активно работают над созданием максимально комфортного делового климата в крае.

Николай Пегин подробно познакомил гостей с мерами поддержки бизнеса, которые существуют в регионе. Наиболее широкий спектр преференций предусмотрен для резидентов таких экономически эффективных механизмов, как территория опережающего развития и свободный порт Владивосток, активно развивающихся на Камчатке. Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатки» подчеркнул, что ТОР и СПВ не являются застывшими механизмами. Расширяются их территориальные границы, увеличивается объём льгот, предоставляемых бизнесу в рамках территории опережающего развития и свободного порта Владивосток.



В рамках культурно-деловой программы участники пост-конференции побывали на морской прогулке, осмотрели памятники природы, расположенные на акватории и берегу Авачинской губы. Морское путешествие сопровождалось рассказом о других точках притяжения туристов в регионе, в том числе о комплексе природных памятников «Вулканы Камчатки», отнесенных к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО, и входящих в список семи чудес России. Гости также узнали об активном строительстве транспортной и рекреационной инфраструктуры в регионе, возведении гостиничных комплексов, другой работе, позволяющей уже в ближайшее время кратно увеличить поток туристов на полуостров.

Покидая регион, участники пост-конференции высоко оценили использованную КРКК форму работы с инвесторами. Николай Пегин также считает, что первый опыт проведения пост-конференции оказался удачным. И организаторы мероприятия, и гости смогли увидеть в ней, широкие возможности, способные развивать и поддерживать у потенциальных инвесторов устойчивый бизнес-интерес к региону. Как отметил генеральный директор КРКК, в последующие годы Корпорация намерена продуктивно развивать формы и методы проведения пост-конференции, расширять состав её участников.

