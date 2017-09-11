В Камчатском крае проводится процессуальная проверка по факту гибели водолаза

14.09.2017 12:22:49 (GMT+12)

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту происшествия, произошедшего в бухте Крашенинникова Камчатского края, проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).



По данным следствия, 11.09.2017 примерно в 16 часов 15 минут один из работников АО «Северо-восточный ремонтный завод», находясь на рабочем месте производил водолазные работы в одном из доковых помещений предприятия, находящегося неподалеку от берега в бухте Крашенинникова Камчатского края. При выполнении работ по подъему затонувшего дока руку работника затянуло в вентиляционное отверстие, в связи с чем он не имел возможности подняться из-под воды.



В результате полученных повреждений пострадавший скончался.



Следователями в рамках проверки выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Дальневосточном следственном управления на транспорте СК РФ.