В Камчатском крае проводится процессуальная проверка по факту гибели водолаза

14.09.2017 12:22:49 (GMT+12)

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту происшествия, произошедшего в бухте Крашенинникова Камчатского края, проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия,  11.09.2017 примерно в 16 часов 15 минут один из работников АО «Северо-восточный ремонтный завод», находясь на рабочем месте производил водолазные работы в одном из доковых помещений предприятия, находящегося неподалеку от берега в бухте Крашенинникова  Камчатского края. При  выполнении работ по подъему   затонувшего дока руку работника затянуло в вентиляционное отверстие, в связи с чем он  не имел возможности подняться из-под воды.

В результате полученных повреждений пострадавший скончался.

Следователями в рамках проверки выясняются все обстоятельства  и причины произошедшего. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в  Дальневосточном следственном управления на транспорте СК РФ.

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