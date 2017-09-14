В Милькове сегодня

14.09.2017 11:09:57 (GMT+12)

В Милькове сегодня малооблачно, безветрено, солнце. Но на вершинах Валагинского хребта уже выпал первый снег, а это по мнению старожилов говорит о том, что не за горами первый снег и в долине. Доброго и теплого всем дня!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.

