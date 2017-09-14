"Заработалась"

14.09.2017 09:39:48 (GMT+12)

Прокуратура Олюторского района Камчатского края в ходе проверки соблюдения законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе установила, что на протяжении нескольких лет бывшая глава муниципального образования «село Тиличики» Олюторского района самостоятельно устанавливала причитающееся ей денежное вознаграждение в повышенном размере.



Согласно законодательству размер должностного оклада лиц, замещающих муниципальные должности, а также размер дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются представительным органом муниципального образования. В селе Тиличики конкретные размеры должностного оклада главы, размеры дополнительных выплат к окладу и порядок их осуществления установлены решением Совета депутатов еще в 2008 году. С того времени это решение не изменялось.



В нарушение указанного порядка и вопреки решению Совета депутатов, утвердившему Положение о денежном вознаграждении лица, замещающего муниципальную должность, глава сама устанавливала себе повышенный оклад, а к нему еще и завышенные размеры ежемесячного денежного поощрения и ежемесячной надбавки к окладу за особые условия муниципальной службы. Она ежемесячно издавала приказы (распоряжения) о поощрении работников администрации, в соответствии с которыми самой себе предусматривались такие дополнительные выплаты.



Сотрудники прокуратуры района установили, что с апреля 2013 г. по июль 2017 г. бывшая глава села получила в качестве излишних надбавок к должностному окладу, денежному поощрению и размеру надбавки за особые условия муниципальной службы сверх установленных нормативов на общую сумму свыше 4,5 млн рублей, причинив ущерб муниципальному образованию в указанном размере.



В августе 2017 г., и.о. прокурора района Роман Шостак вынес постановление и направил материалы прокурорской проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании 44-летней бывшей главы села, в действиях которой усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

Собранных прокуратурой материалов оказалось достаточно для вынесения процессуального решения.



В среду, 13 сентября, Олюторский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Камчатскому краю возбудил в отношении бывшей чиновницы уголовное дело по признакам указанного преступления.



В целях возврата в местный бюджет средств неосновательного обогащения прокуратура внесла представление главе Олюторского муниципального района, которому переданы полномочия администрации «село Тиличики».

Представление рассмотрено и удовлетворено. Администрация направила бывшей главе письмо с требованием о возврате средств. В случае отказа прокуратура предъявит иск в рамках уголовного дела.



Результаты расследования и фактическое возмещение причиненного ущерба остаются на контроле прокуратуры.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению