Банкротство не повод не платить

14.09.2017 08:53:16 (GMT+12)

Прокуратура города Петропавловска-Камчатского Камчатского края с 2015 года неоднократно проводила проверки по фактам задержки выплаты заработной платы в ОАО «Камчатжилстрой». В целях защиты трудовых прав работников предприятия приняты исчерпывающие меры реагирования.



На основании постановлений прокуратуры бывший руководитель организации и юридическое лицо 15 раз привлекались к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 214 тыс. рублей. По результатам рассмотрения представлений принимались меры к погашению задолженности, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. На основании заявлений прокуратуры, поданных в суд в интересах работников, суд выдал более 100 приказов о взыскании начисленной невыплаченной заработной платы.



Мерами прокурорского реагирования в апреле 2016 года удалось добиться выплаты 263 работникам зарплаты и иных выплат на общую сумму 66 млн. рублей.



С сентября 2016 года на предприятии введено конкурсное производство. Предприятие прекратило свою деятельность с задолженностью свыше 60 млн рублей перед 107 уже бывшими работниками ОАО «Камчатжилстрой».



В ходе конкурсного производства под постоянным надзором прокуратуры находилась процедура формирования конкурсной массы, отслеживался порядок инвентаризации имущества должника, своевременность опубликования сведений о результатах инвентаризации на сайте bankrot.fedresurs.ru. Давалась оценка действиям конкурсного управляющего, направленным на поиск, выявление и возврат имущества предприятия. Проверялось формирование и надлежащее ведение реестра требований кредиторов, результаты торгов имущества должника, а также распределение денежных средств, вырученных от продажи этого имущества.



В результате принятых мер к сентябрю 2017 года из 60 млн удалось погасить свыше 54 млн рублей задолженности, остаток составлял 6 млн 149 тыс. рублей.



В ходе очередной проверки установлено, что в августе 2017 года на публичных торгах реализовано имущества предприятия на сумму свыше 16 млн рублей.



Прокуратура проконтролировала результаты торгов до полной оплаты покупателями приобретенного ими имущества.



В результате прокурорского вмешательства и постоянного мониторинга деятельности конкурсного управляющего в настоящее время оставшаяся часть задолженности перед бывшими работниками ОАО «Камчатжилстрой» погашена в полном объеме.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению

