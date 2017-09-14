Приговор детоубийце

14.09.2017 08:49:47 (GMT+12)

Приговором Елизовского районного суда Камчатского края от 1 августа 2017 года 30-летняя жительница города Елизово признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка сразу после родов).



В суде установлено, что 23 марта 2017 года днем женщина родила доношенную, жизнеспособную девочку в туалете своего частного дома. Опасаясь, что супруг разведётся с ней из-за нежелательного им пятого ребенка, женщина завернула и положила новорожденную в морозильную камеру холодильника. Ребенок умер от асфиксии из-за недостатка кислорода.



За совершение этого преступления санкция статьи 106 УК РФ предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.



Суд первой инстанции учел явку с повинной подсудимой, наличие на ее иждивении четверых малолетних детей, и назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.



Елизовская городская прокуратура обжаловала приговор, полагая его чрезмерно мягким.



Во вторник, 12 сентября 2017 г., апелляционная инстанция Камчатского краевого суда не согласилась с доводами апелляционного представления прокурора, посчитав назначенное наказание справедливым.



Приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.





Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению

