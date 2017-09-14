Обзор «Российской газеты – неделя» за 14 сентября 2017 года

14.09.2017 06:12:56 (GMT+12)
ПРЕМЬЕРА
Папина дочка стала мамой
Лиза Арзамасова в комедии «Напарник» сменила амплуа
Ирина Дробышева, Владивосток
Действие комедии «Напарник», которая выходит в прокат 14 сентября, развивается во Владивостоке, поэтому организаторы Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который проходит в эти дни в приморской столице, с удовольствием поставили ленту на открытие праздника кино. Представила ее исполнительница одной из главных ролей, молодая актриса, популярность которой растет с каждой новой работой, Лиза Арзамасова. Наш корреспондент побеседовал с актрисой
Интервью – на 26 полосе
ТОЛЬКО В «РГ»
Самый русский Швед
Лучший игрок сборной России о том, как живется на Евробаскете
Илья Соболев, Стамбул
Интервью с одним из лидеров сборной Росси по баскетболу Алексеем Шведом
Подробнее – на 29 полосе
СОБСТВЕННОСТЬ
Продается, но не покупается
Элитные особняки не нужны покупателям и за полцены
Ирина Жандарова
На рынке загородной недвижимости невиданный обвал цен. В среднем стоимость элитных домов упала на 20 процентов. Больше всего пострадала Рублевка, особняки, похожие на дворцы, не нужны покупателям и за половину стоимости.
Наименьшим спросом у покупателей пользуются особняки в духе Эрмитажа и Версаля на Рублевке родом из лихих 90-х. За них часто не удается выручить и половины стоимости. Причем со скидкой идут не отдельные, наиболее неудачные, дома. С дисконтом уходит 90 процентов объектов. Сложности с реализацией недвижимости есть и в других городах России, в которых строительный бум пришелся на 1990—2000-е годы.
Подробнее – на 6 полосе
ТЕНДЕНЦИИ
Сдается домик в Сочи. Недорого
Наталья Соколова
Домик на Черноморском побережье окупается за 18 лет. Обычный, небольшой, частично благоустроенный. Дома в Крыму — в Керчи (доходность 6,4%, окупаемость — 16 лет), Севастополе (5,9% и окупаемость — 17 лет) и Симферополе (5,8% и окупаемость 17 лет) — советуют эксперты портала «Мир квартир». Самая высокая доходность у домов, сдаваемых в аренду в Сочи (коттедж дает 5,8% годовых и окупается за 17 лет). Все потому, что там дом можно сдавать круглогодично
Подробнее – на 6 полосе
КОШЕЛЕК
Я — коллекционер
Стоит ли сегодня вкладываться в произведения искусства?
Наталья Соколова
Цены во всех сегментах искусства резко упали, и рынок коллекционирования переживает очередной кризис. Так во что нужно сегодня вкладывать свои сбережения и стоит ли вообще тратиться на искусство — «РГ» попыталась разобраться в ситуации.
Подробнее – на 7 полосе
ПРОЕКТ
Займитесь делом
Готовятся новые меры по защите прав бизнесменов
Владислав Куликов
Правительство и правоохранительные ведомства готовят большие предложения по снижению административной нагрузки на бизнес и защите предпринимателей от неправомерного преследования.
Меры готовятся по поручению президента России. Например, уже к 1 октября правительство России и Генпрокуратура должны представить предложения, предусматривающие наделение уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также региональных бизнес-омбудсменов правом представлять интересы членов общероссийских объединений предпринимателей в судах по отдельным категориям дел. При этом возможность подачи коллективных исков или исков в интересах неограниченного круга лиц исключается.
А к 15 ноября должны быть представлены проекты, исключающие применения следствием мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий.
Подробнее – на 9 полосе
("Российская газета - неделя").
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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