Обзор «Российской газеты – неделя» за 14 сентября 2017 года

14.09.2017 06:12:56 (GMT+12)

ПРЕМЬЕРА

Папина дочка стала мамой

Лиза Арзамасова в комедии «Напарник» сменила амплуа

Ирина Дробышева, Владивосток

Действие комедии «Напарник», которая выходит в прокат 14 сентября, развивается во Владивостоке, поэтому организаторы Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который проходит в эти дни в приморской столице, с удовольствием поставили ленту на открытие праздника кино. Представила ее исполнительница одной из главных ролей, молодая актриса, популярность которой растет с каждой новой работой, Лиза Арзамасова. Наш корреспондент побеседовал с актрисой

Интервью – на 26 полосе



ТОЛЬКО В «РГ»

Самый русский Швед

Лучший игрок сборной России о том, как живется на Евробаскете

Илья Соболев, Стамбул

Интервью с одним из лидеров сборной Росси по баскетболу Алексеем Шведом

Подробнее – на 29 полосе



СОБСТВЕННОСТЬ

Продается, но не покупается

Элитные особняки не нужны покупателям и за полцены

Ирина Жандарова

На рынке загородной недвижимости невиданный обвал цен. В среднем стоимость элитных домов упала на 20 процентов. Больше всего пострадала Рублевка, особняки, похожие на дворцы, не нужны покупателям и за половину стоимости.

Наименьшим спросом у покупателей пользуются особняки в духе Эрмитажа и Версаля на Рублевке родом из лихих 90-х. За них часто не удается выручить и половины стоимости. Причем со скидкой идут не отдельные, наиболее не­удачные, дома. С дисконтом уходит 90 процентов объектов. Сложности с реализацией недвижимости есть и в других городах России, в которых строительный бум пришелся на 1990—2000-е годы.

Подробнее – на 6 полосе



ТЕНДЕНЦИИ

Сдается домик в Сочи. Недорого

Наталья Соколова

Домик на Черноморском побережье окупается за 18 лет. Обычный, небольшой, частично благоустроенный. Дома в Крыму — в Керчи (доходность 6,4%, окупаемость — 16 лет), Севастополе (5,9% и окупаемость — 17 лет) и Симферополе (5,8% и окупаемость 17 лет) — советуют эксперты портала «Мир квартир». Самая высокая доходность у домов, сдаваемых в аренду в Сочи (коттедж дает 5,8% годовых и окупается за 17 лет). Все потому, что там дом можно сдавать круглогодично

Подробнее – на 6 полосе



КОШЕЛЕК

Я — коллекционер

Стоит ли сегодня вкладываться в произведения искусства?

Наталья Соколова

Цены во всех сегментах искусства резко упали, и рынок коллекционирования переживает очередной кризис. Так во что нужно сегодня вкладывать свои сбережения и стоит ли вообще тратиться на искусство — «РГ» попыталась разобраться в ситуации.

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ПРОЕКТ

Займитесь делом

Готовятся новые меры по защите прав бизнесменов

Владислав Куликов

Правительство и правоохранительные ведомства готовят большие предложения по снижению административной нагрузки на бизнес и защите предпринимателей от неправомерного преследования.

Меры готовятся по поручению президента России. Например, уже к 1 октября правительство России и Генпрокуратура должны представить предложения, предусматривающие наделение уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также региональных бизнес-омбудсменов правом представлять интересы членов общероссийских объединений предпринимателей в судах по отдельным категориям дел. При этом возможность подачи коллективных исков или исков в интересах неограниченного круга лиц исключается.

А к 15 ноября должны быть представлены проекты, исключающие применения следствием мер, приводящих к приостановлению деятельности предприятий.

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("Российская газета - неделя").

