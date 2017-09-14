Обзор «Российской газеты» за 14 сентября 2017 года

14.09.2017 06:09:39 (GMT+12)

Родная речь

Планета Дионисия

Русский Север ждет «Серебряного ожерелья»

Дмитрий Шеваров

С 1924 года ведет свою историю Кирилло-Белозерский музей-заповедник. Вот уже 30 лет в его стенах работает Михаил Николаевич Шаромазов. В 2009 году он стал генеральным директором Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. С ним беседует наш корреспондент.

Интервью – на 12 полосе



ИНИЦИАТИВА

Стрельба по воздуху

Предлагается запретить продажу детям пневматического оружия

Владислав Куликов

Подготовлен законопроект, предлагающий запретить продажу детям пневматического оружия с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж.

Если инициатива пройдет, то фактически даже слабая пневматика будет недоступна детям. Для юридических лиц штрафы за нарушение запрета могут составить до 50 тысяч рублей. Поводом для появления инициативы стал дикий случай в Ивантеевке, где подросток устроил стрельбу из пневматики.

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Планы

Бит или не бит?

Риски граждан, инвестирующих через криптовалюты, снизят специальными рейтингами

Роман Маркелов

Инвесторы, которые вкладываются в различные бизнес-проекты с помощью криптовалют, могут получить защиту от возможных рисков. Не исключено, что оценивать такие проекты смогут рейтинговые агентства. Участники рынка относятся к такому предложению осторожно — по крайней мере до тех пор, пока криптовалюты не войдут в российское юридическое поле.

С предложением привлечь рейтинговые агентства к оценке проектов, собирающих деньги на развитие с помощью криптовалют, выступил Фонд содействия инновациям. С ним он обратился к минэкономразвития.

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ЗАКОНОПРОЕКТ

Три года на раздумья

Россиянам станет легче оспорить сумму взысканных налогов

Александра Воздвиженская

В России упростят возврат взысканных сверх необходимого налогов, страховых взносов, пеней и штрафов. Для этого в Налоговом кодексе изменят формулировку пункта 3 статьи 79. Сейчас она предусматривает, что заявление о возврате средств можно подать в течение месяца с момента, как стало известно о грядущей или свершившейся переплате. Если поправки примут, то срок увеличат до трех лет.

Изменения в законодательство одобрило правительство. Документ предполагает, что подать заявление на возврат могут как физическое, так и юрлицо — налоговый агент, плательщик сборов, взносов и так далее.

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Жилье

Метром не мерить

Минстрой хочет считать объем строительства в квартирах

Ирина Жандарова

Объем построенного в России жилья будет измеряться не в квадратных метрах, а в квартирах. Пока это решение принято Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, но не согласовано с Росстатом. Поэтому старую и новую систему подсчета введенного жилья будут использовать параллельно. Об этом сообщил глава минстроя Михаил Мень.

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КРЕДИТЫ

Взял и не отдал

Потенциальных банкротов в России насчитывается около 660 тысяч человек

Тарас Фомченков

Потенциальный банкрот должен банку около 1,75 миллиона рублей, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Впрочем, их доля среди общего числа заемщиков пока продолжает оставаться невысокой.

Больше всего тех граждан, чей долг составляет более 500 тысяч рублей и платежи по кредиту отсутствуют в течение 3 месяцев, в Еврейской автономной области — 3,8 процента от всех заемщиков. На втором и третьем местах — Чукотка с долей 2,7 процента и Магаданская область, где потенциальных банкротов 2,7 процента от общего числа.

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Статистика

Поток иссяк

Иностранцы массово поехали в Россию не на заработки, а на отдых

Нина Егоршева

Росстат зафиксировал в первом полугодии падение турпотока в Россию на уровне 3 процентов. Эксперты, впрочем, считают, что въездной потенциал, когда-то заданный дешевым рублем, не исчерпан. А эти цифры — результат специфики российской статистики.

Снизилось не число туристов, а количество въезжающих в страну в целом, объясняет пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. И если ориентироваться не на Росстат, а на данные Пограничной службы ФСБ России, то количество прибытий из-за рубежа именно с целью туризма за тот же период выросло на 18 процентов.

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("Российская газета").















