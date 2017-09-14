Камчатский метеокомментарий, 14 сентября (257/108)

14.09.2017 05:41:58 (GMT+12)

В 5.30 в Петропавловске-Камчатском было +5°C, небольшая облачность, ветер северо-западный, 2 м/с, атмосферное давление: 744 мм рт. ст., относительная влажность: 89%.



Предварительный прогноз:



Утро: +6°С, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.



День: +11°С, малооблачно, без осадков.



Вечер: +12°С, переменная облачность, возможен небольшой дождь.



Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 9 — 15 часов — УМЕРЕННАЯ (!!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 15 — 21 час — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 21 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 12’47’’ (-4”).



Луна: 34%, стареющая.



14 сентября - Семен

Народ приметил:

Симеон Столпник. Семен-летопроводец. Семен-день. Марфа. Этот день был знаменит, поскольку с середины XIV века до 1700 года Новый год начинался с 1 сентября по старому стилю в Семенов день.



Семен-летопроводец: "Семен лето провожает" и "Семен бабье лето наводит". Бабье лето всего одну неделю— с 14 по 21 сентября. У русских — бабье лето, в Америке— индейское лето, во Франции — лето святого Мартина, в Германии — бабушкино лето. Немцы говорили: "Если первый день бабушкиного лета ясен, то осень теплая". У чехов — паутинное лето, говорили: "Бабье лето летает".



Приметили. Если первый день бабьего лета будет ясный и теплый, то вся осень будет теплая и ведренная, и наоборот. На Семен-день ясно — бабье лето тепло. Если на Семен-день теплая погода, то вся зима будет тепла. Бабье лето ненастно — осень сухая, ясная. Бабье лето ведренно — осень будет ненастна и холодна. На Семеновы осенины много тенетника — осень долгая да ясная. Если много тенетника, дикие утки садятся, а скворцы не отлетают — осень протяжная и сухая. Если гуси улетают на Семен-день, жди ранней зимы. На Семена журавли отлетают в теплые края. На Семен-день ужи выходят на берег, ходят по лугам на три версты.



На Семен-день выезжали поохотиться за зайцами: "Первый праздник псарных охотников, выезд в отъезжее поле. Охотники на Семен-день притравливали зайцев". С Семена-дня начинались бабьи работы: "С бабьего лета — бабий праздник и бабьи работы". С раннего утра мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен и стелили по лугам. Начинались бабьи супрядки, посиделки да беседы, а также игры, хороводы, обряды, засидки и тому подобное.



По народному обычаю, поселяне под Семен-день тушили огонь, кроме тепла лампадного, но едва только начнет заниматься утренняя заря, вздували новый огонь.



На Симеона солят огурцы. Листопад, последняя гроза. И еще: "Семенов день — счастливое новоселье".



Именины у Марфы. Марфа (Марта) - "наставница" (арам.).



Сегодня будьте особенно внимательны к своему самочувствию, старайтесь не волноваться и не перенапрягаться.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 14 сентября, 4.45 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



