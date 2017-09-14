Доброе утро, Камчатка! Dobrý deň!

14.09.2017 05:39:58 (GMT+12)

Сегодня четверг, 14 сентября 2017 года. По старому стилю 1 сентября.



Прп. Симеона Столпника (459) и матери его Марфы (ок. 428).



Мч. Аифала диакона (380). Мцц. 40 дев постниц89 и мч. Аммуна диакона, учителя их (IV). Мц. Каллисты и братий ее мчч. Евода и Ермогена (309). Прав. Иисуса Навина (XVI в. до Р. Х.).



Прмц. Татианы Грибковой, мц. Наталии Козловой (1937).



Собор Пресвятой Богородицы в Миасинской обители (в память обре́тения Ее иконы) (864).Черниговской-Гефсиманской (1869), Александрийской, Августо́вской (1914) и именуемой «Всеблаженная» (в Казани) икон Божией Матери.



По мусульманскому календарю — 23 зуль-хиджы [XII] 1438 г. хиджры



По еврейскому календарю — 23 элуля 5777 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Воздвижение Креста Господня на Кипре.



14 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ



786 У кормила власти в государстве Аббасидов встал 20-летний Харун ар-Рашид.



1812 Армия Наполеона вступила в опустевшую Москву.



1829 Россия и Турция подписали Адрианопольский мирный договор.



1911 Произошло покушение на председателя Совета министров России Петра Столыпина.



1944 Началась наступательная Прибалтийская операция советских войск.



1954 На Тоцком полигоне Оренбургской области начались опытные испытания одного из видов атомного оружия.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.



1618 Питер Лели, английский живописец, известный мастер портрета эпохи барокко.



1769 Александр Гумбольдт, немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник.



1847 Павел Яблочков, русский электротехник, изобретатель и предприниматель.



1864 Роберт Сесил, британский политик и общественный деятель, Нобелевский лауреат.



1902 Николай Камов, советский авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка».



1932 Игорь Кириллов, советский и российский телеведущий, диктор телевидения, народный артист СССР.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



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