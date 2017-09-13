Житель города Елизово признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника ДПС

13.09.2017 19:21:34 (GMT+12)

Собранные следственным отделом по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 37-летнему жителю города Елизово.



Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).



Следствием и судом установлено, что в апреле 2017 года сотрудник полиции ДПС ОМВД России по Елизовскому району осуществлял в отношении задержанного производство в связи с совершённым административным правонарушением. Однако задержанный воспрепятствовал законным действиям сотрудника полиции и, действуя умышленно, рукой нанес удар в область лица последнего.



Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 230 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя

следственного управления





