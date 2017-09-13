Подростковая преступность

13.09.2017 19:18:13 (GMT+12)

Накануне в полицию обратился медработник из п. Ключи. С его автомашины «УАЗ» неизвестные ночью слили бензин и похитили из салона наличные (около восьми тысяч рублей). Аналогичное заявление о краже имущества (кошелек с деньгами, две пачки сигарет и продукты) из квартиры написала педагог одного из отдаленных поселков Корякии.



Полицейскими установлено, что преступления совершены несовершеннолетними, которые уже неоднократно попадали в поле зрения правоохранителей, состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, двое уже побывали на скамье подсудимых. В первом случае кражу совершили школьники, 17 и 15 лет.



К совершению общественного опасного деяния причастен 10-летний мальчик, он воспользовался тем, что хозяйка квартиры хранила ключ от входной двери в доступном для посторонних месте. Похищенные деньги подростки потратили на покупку сладостей, развлечения.



При этом стоит отметить, что все трое воспитываются в благополучных семьях. Только у самого взрослого летом этого года умер отец. Маме, сегодня в одиночку воспитывающей троих детей, остается только краснеть за старшего сына. Стоит добавить, что в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении несовершеннолетних по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» в суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении 17-летнего жителя п. Ключи меры пресечения в виде ареста.



Как показывает статистки, в крае снижается уровень подростковой преступности. Если в 2010 году в инспекции по делам несовершеннолетних состояло 1247 подростков, из них 18 были осуждены условно (т.е. суд признал их виновными в совершении преступления, но посчитал возможным их исправления без изоляции от общества). В 2015 году их было 605 (условников – 11), на сегодняшний день – 475, условно осуждены 9.



Снизилось и число несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния (преступления, совершенные подростками до достижения возраста наступления уголовной ответственности). Отмечается тенденция к снижению числа правонарушений, совершенных подростками, уменьшилось число неблагополучных семей, состоящих на полицейском учете (сегодня таких – 264, семь лет назад было 327).



«Кто-то из подростков, даже побывав на скамье подсудимых, не делает правильных выводов, для кого-то напротив встреча с представителями органов системы профилактики (полиция, комиссия по делам несовершеннолетних, прокуратура), становиться хорошим уроком. Увы, некоторые родители, скрывают правду о том, что их ребенок сбегает из дома или крадет у знакомых деньги, предпочитая делать вид, что «ничего страшного не происходит». Это неправильная позиция взрослого, задача которого – объяснить ребенку, что за свои проступки нужно отвечать. Если Ваш сын сбежал из дома, оскорбил соседа, нахамил учителю, прогулял школу – это первый сигнал к тому, чтобы усилить за ним контроль. Не стесняйтесь напоминать ему, «что такое хорошо, и что такое плохо». Самое главное, уважаемые родители, не забывайте, что именно от Вас зависит, какими вырастут Ваши дети», – с такими советами к родителям обращается сотрудник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД

России по Камчатскому краю майором полиции Виктория Телух.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю





