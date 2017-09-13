Осторожно, фальшивка!

13.09.2017 19:15:38 (GMT+12)

Накануне в ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю обнаружена и изъята денежная купюра номиналом пять тысяч рублей. Ранее на территории Камчатского края банкнота с аналогичными номером и серией не изымалась. По данному факту полиция проводит проверку.



Стоит отметить, что в Камчатском крае поддельные деньги чаще всего появляются в конце лета – осенью. Камчатцы, становясь жертвами фальшивомонетчиков во время отпусков, привозят подделки на полуостров. Выявляются такие факты в основном уже в финансовых учреждениях.



В соответствии с законодательством уголовному преследованию подлежат не только изготовители подделок, но и их распространители. Таким образом, если гражданин, обнаружив фальшивку, вместо того, чтобы сдать ее в банк или полицию, попытается сбыть купюру, его ждет суровое наказание. Санкцией ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» предусмотрено до восьми лет лишения свободы и штраф.



Полиция напоминает основные признаки, по которым можно определить подделку:

1. Обязательными реквизитами денежных знаков являются водяные знаки (расположенные на полях денежных билетов внутри банкноты, выглядят одинаково с обеих сторон), на фальшивках либо отсутствуют, либо нанесены красителем серо-желтого цвета и имеют расплывчатые формы.

2. В центре наиболее часто подделываемых тысячных и пятитысячных купюр располагается портрет, который на фальшивках более плотный на ощупь, а при сгибании купюры, края портрета четко вырисовываются.

3. Слева на лицевой (и справа на оборотной) стороне купюры проходит защитная нить (прозрачная полимерная полоска, хорошо видимая на просвет, с текстом «ЦБР» и числовым номиналом банкноты). На фальшивках, как правило, надпись имитируется нанесением на клейкую поверхность букв и цифр (при склейке буквенный и числовой текст изображен нечетко и читается только с одной стороны) или нанесена простым карандашом (если потереть, буквы размазывается), либо текст отсутствует.

3. Плотность бумаги фальшивых денег отличается тем, что отсутствует характерный «денежный» хруст.

4. На сгибах фальшивки можно заметить осыпание краски, а при попадании влаги, рисунок вообще расплывается.

5. По углам фальшивая купюра может расслаиваться, что видно невооруженным глазом.

6. Герб городов и символ банка, расположенные на лицевой стороне банкнот, для придания им необходимого блеска обрабатываются фальшивомонетчиками обычным блестящим блеском для губ (при внимательном рассмотрении можно заметить, что блестки выходят за пределы символов, а на руках могут остаться блестящие фрагменты и жирный след).



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю



