Срочно в номер: на вулкане Шивелуч зарегистрирован пепловый выброс

13.09.2017 17:53:10 (GMT+12)

Днем 13 сентября 2017 года по спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 7000 метров. Высота вулкана 3283 метра.



С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 58 километров в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют.



Согласно проведённому информационному взаимодействию с оперативными дежурными единых дежурно-диспетчерских служб, диспетчерами пожарно-спасательных подразделений, выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.



Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.



Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.



Туристическим организациям рекомендовано не организовывать туры в районе вулкана.



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю напоминает жителям и гостям Камчатского края правила поведения при пеплопаде в населенных пунктах:



- при вдыхании пепла и попадании его в легкие возможны аллергические реакции, поэтому при пеплопаде необходимо закрыть двери и окна, постараться без необходимости не выходить на улицу;



- если пепел будет проникать в жилище, члены семьи должны надеть респираторы или хлопчатобумажные повязки, пропитанные содовым раствором;



- укрыть компьютер, стереосистему и другое оборудование пластиковой пленкой или плотной тканью и не использовать в течение пеплопада;



- если вы работали во время пеплопада на улице, не вносите одежду в дом;



- после пеплопада необходимо надеть респиратор и очки перед уборкой дома от пепла; очистить крышу, водосточные желоба и другие места дома, где мог накопиться пепел; обновить запас необходимого, который должен быть у вас на случай пеплопада.



Также спасатели рекомендуют жителям и гостям края, которые планируют походы в район вулкана, о необходимости соблюдать меры собственной безопасности: в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. При приближении к вулкану есть вероятность попасть в пеплопад, что может привести к аллергическим реакциям, попаданию пепла в механизмы автомобилей и их выходу из строя.



Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих необходимо звонить на единый номер телефона спасения: со стационарных телефонов – «01», с мобильных телефонов – «101». По телефону «101» можно звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

















