Срочно в номер: аэропорт Петропавловска-Камчатского эвакуирован после анонимного звонка о минировании

13.09.2017 17:51:43 (GMT+12)
Пассажиров аэропорта Петропавловска- Камчатского эвакуировали в среду после анонимного звонка о минировании, задержан один рейс на вылет, сообщил ТАСС представитель авиапредприятия.
"Сегодня поступил звонок, о том, что здание заминировано. В данный момент к зданию съехались все спецслужбы: полиция, МЧС, скорая помощь, ФСБ, сотрудники других ведомств. Здание оцеплено, ведутся работы по поиску возможного взрывного устройства", - сказал собеседник агентства.
По его словам, из-за инцидента на вылет задержан рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский - Хабаровск.
Ране сообщалось, что из-за анонимных звонков в среду были эвакуированы мэрия Петропавловска-Камчатского и ряд школ краевого центра.
Также сообщалось об эвакуации из-за анонимного звонка аэропорта Якутска, прием и вылет рейсов там пока не осуществляются.
(ТАСС).
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