Срочно в номер: в Петропавловске-Камчатском эвакуировали мэрию и ряд школ

13.09.2017 17:09:04 (GMT+12)

Сотрудников мэрии Петропавловска- Камчатского, учеников и учителей нескольких школ краевого центра эвакуировали в среду после анонимных сообщений о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.



"Неизвестные заявили, что заминировали несколько школ и администрацию Петропавловска. Сотрудники чрезвычайных служб сейчас отрабатывают эти сообщения, происходит эвакуация учителей, школьников и чиновников", - сказал собеседник агентства.



Накануне из-за ложных сообщений о минировании была проведена эвакуация десятков объектов в Южно-Сахалинске, Магадане и Владивостоке - торговых центров, школ, административных зданий, общежитий.



(ТАСС).