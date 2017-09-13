Обзор газеты "Московский комсомолец на Камчатке" за 13 сентября 2017 года

13.09.2017 14:38:15 (GMT+12)

СНЕГА ХВАТИТ ВСЕМ! Главный спортсмен России не прочь превратить Камчатку в плацдарм для Зимних Олимпийских игр.



ДЕПУТАТСКАЯ КРЫША ВЫДЕРЖАЛА. По инициативе депутата Заксобрания Светланы Галянт состоялось выездное совещание по итогам комплексного благоустройства придомовой территории по адресу ул. Звездная, 30 и 30/1.



ЕДИНОРОССЫ ОБНОВИЛИ ГОРОДСКУЮ ДУМУ.