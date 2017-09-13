Обзор газеты "Камчатское время" за 13 сентября 2017 года

13.09.2017 14:29:59 (GMT+12)

ПОЧЕМУ НА ВЫБОРАХ ПОБЕЖДАЕТ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"?



ЯНУС В ОБЛИЧЬЕ АБОРИГЕНА. Как загадочный народ помог нашему земляку получить рыболовный участок и подружиться с японцами.



"А СЛОНА-ТО Я И НЕ ЗАМЕТИЛ...".



ДЕПУТАТСКИЕ НАКАЗЫ ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ.



РЕКОРДНЫЙ "АЛХАЛАЛАЛАЙ"! Древний обрядовый праздник закружил в танце сотни камчатцев.



