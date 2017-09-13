Сдать оружие с выгодой

13.09.2017 14:03:53 (GMT+12)

Вчера днем в правоохранительные органы Петропавловска-Камчатского обратился 59-летний горожанин. Мужчина сообщил, что, когда собирал грибы в лесу в районе Радыгино, нашел охотничье ружье «ИЖ-57». Рассмотрев находку, мужчина вызвал полицейских. Ружье передано на исследование в экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) УМВД России по Камчатскому краю. По факту обнаружения оружия участковые уполномоченные полиции проводят проверку.



Напомним камчатцам, что в крае продолжается операция «Оружие», в рамках которой за добровольную сдачу оружия полагается денежная компенсация. Чтобы сдать нелегально хранящееся оружие достаточно обратиться в ближайшее отделение полиции или Росгвардию по Камчатскому краю. Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы не подлежат уголовному преследованию, предусмотренному ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».



Стоит обратить внимание жителей края, что при обнаружении подозрительных предметов, напоминающих оружие или боеприпасы, их не стоит брать в руки, разбирать или производить какие-либо иные действия, так как они могут представлять угрозу их жизни и здоровью. О таких находках лучше сразу сообщить в правоохранительные органы.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому

