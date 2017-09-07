Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на период с 14 по 20 сентября 2017 года

13.09.2017 13:45:50 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



В период с 14 по 20 сентября 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как умеренная.



Сохраняется вероятность пропажи и травмирования людей, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, сборы дикоросов, переходы между населенными пунктами, в связи некачественной экипировкой, недостаточным знанием местности, нападением диких животных.



Сохраняется вероятность дорожно-транспортных происшествий, связанных с недостаточной освещённостью проезжей части и нарушением правил дорожного движения на дорогах края.



Также опасность представляют аварийные ситуации на судах связанные с нарушениями правил судовождения в условиях сильного волнения моря на прибрежных акваториях Камчатского края.



Метеорологическая обстановка:

В период с 14 по 20 сентября 2017 г. на территории Камчатского края вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом сложных метеорологических явлений, оценивается как умеренная.



С 14-17 сентября подход крупных циклонов способных повлиять на жизнедеятельность населения не прогнозируется, на территории Камчатского края преимущественно без осадков местами не большой дождь, ветер умеренный 5-10 м/с.

К 18 сентября ожидается подход Охотоморского циклона. Влияние будет оказывать на северо-западную, западную и северо-восточную часть полуострова (Соболевский МР, Тигильский МР, Пенжинский МР, Олюторский МР Карагинский МР), прогнозируется выпадение осадков от небольших до умеренных в виде дождя, в ночное время со снегом (2-10 мм за 12 часов). Ветер умеренный 5-10 м/с, на побережье до 14 м/с. Влияние циклона на северную часть сохранится до 19 сентября включи-тельно.



К 19 сентября к южной части полуострова ожидается подход Охотоморского циклона. Влияние будет оказывать на юго-западную, юго-восточную часть полуострова (Петропавловск-Камчатский ГО, Елизовский МР, юг Мильковского МР), 20 сентября его влияние распространится на восточную часть (Усть-Камчатский МР, Алеутский МР), прогнозируется выпадение осадков умеренных, местами сильных в виде дождя (2-15 мм за 12 часов). Ветер умеренный 5-10 м/с, на побережье до 15 м/с.



В указанный прогнозный период в акваториях Тихого океана, Охотского и Берингова морей ожидается волнение до 6-7 м. Вероятность получения предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях на территории и на прилегающей акватории Камчатского края от ФБГУ «Камчатское УГМС» оценивается как умеренная.



Среднесуточная температура ожидается: в краевом центре – в интервале от +5°С до +16°С, в южных районах края – в пределах от +5°С до +11°С, в центральных – в пределах от +1°С до +18°С, в северных районах – в пределах от -3°С до +6°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках края ожидаются колебания воды различной интенсивности, разливов не ожидается.

При выпадении сильных дождей ситуация на реках может измениться и в случае угрозы наступления критических отметок будут составлены соответствующие штормовые предупреждения.



Сейсмическая активность:

Согласно заключению экспертного совета по прогнозу землетрясений №623 (1061) от 07.09.2017 г., по среднесрочной оценке сейсмической опасности до 01.01.2018 г.:

1. Возникновение землетрясения с магнитудой 8.0 и более в Алеутском желобе (на участке Камчатский пролив – о. Атту (Алеутские острова)).

2. Продолжение развития процесса по разлому Беринга (вдоль Командорских островов) как в северо-западном (до Камчатского п-ва), так и в юго-восточном направлениях.

3. Возникновение сильных афтершоков с магнитудой 7.0 и более.



В гг. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Вероятность возникновения ЧС до муниципального характера, связанных с разрушениями, вызванными сейсмическими событиями – до 0,4.



Природные пожары:

В связи с прогнозируемыми осадками на территории края прогнозируются низкие классы пожарной опасности. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная.



Вулканическая активность:

Повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, не выше локального характера, при попадании воздушных судов в зоны пепловых выбросов (источник ЧС – активность вулканов: Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный).



Прогнозируется возникновение угрозы жизнедеятельности населения в населённых пунктах южной и центральной частей Камчатского края в результате возможных пеплопадов (вероятность до 0,3).



По данным наблюдений, при сильных извержениях отмечаемые пеплопады к нарушению условий жизнедеятельности населения не приводят, извержения могут представлять опасность в первую очередь для туристов – любителей экстремального спорта (в т.ч. предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда).



В случае изменения обстановки, заблаговременность предупреждения о возможном нарушении транспортного сообщения составит не менее 4 – 6 часов.



Лавинная опасность:

Сохраняется вероятность (0,2) схода снежных лавин и опасность попадания в их зону для туристов и спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта и совершающих несогласованные восхождения в отдалённых горных районах края.



Угрозы схода лавин на объекты транспортной инфраструктуры, объекты ЖКХ и энергетики, ПОО и объекты жизнедеятельности населения нет.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



Фото: Сергей МАНАЕНКОВ.