Из оперативного прогноза МЧС по Камчатскому краю на 14 сентября 2017 года

13.09.2017 13:45:51 (GMT+12)

(Подготовлено на основе информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Камчатскому краю, Министерства сельского хозяйства и торговли Камчатского края, Института Вулканологии и Сейсмологии ДВО РАН, группы KVERT, Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края, Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска).



Метеорологический прогноз:

Южная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем на юго-восточном побережье юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8°С, местами заморозки до -5°С, днем +7,+12°С, при прояснениях до +18°С.



Северная половина Камчатского края

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°С, при прояснениях до -7°С, днем +5,+10°С, при прояснениях до +15°С.



Гидрологическая обстановка:

На реках края ожидаются колебания воды различной интенсивности, разливов не ожидается.

При выпадении сильных дождей ситуация на реках может измениться и в случае угрозы наступления критических отметок будут составлены соответствующие штормовые предупреждения.



Природные пожары:

В связи с сохранением высокой влажности на всей территории полуострова пожароопасная обстановка оценивается как стабильная. Вероятность возникновения очагов природных пожаров оценивается как умеренная.



Прогнозируемые классы пожароопасности по данным ИСДМ-Рослесхоз:

Алеутский МР – 1; Быстринский МР – 3; Елизовский МР – 1; Карагинский МР – 3; Мильковский МР – 2; Олюторский МР – 3; Пенжинский МР – 1; Соболевский МР – 2; Тигильский МР – 2; Усть-Большерецкий МР – 1; Усть-Камчатский МР – 2.



Лавинная обстановка:

Сохраняется вероятность (до 0,2) схода отдельных снежных лавин в горных районах края, представляющую опасность, для туристов, а так же спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.



Экзогенная обстановка:

Сходов селей и оползней не прогнозируется.



Сейсмологический прогноз:

Согласно заключению экспертного совета по прогнозу землетрясений №623 (1061) от 07.09.2017 г., по среднесрочной оценке сейсмической опасности до 01.01.2018 г.:

1. Возникновение землетрясения с магнитудой 8.0 и более в Алеутском желобе (на участке Камчатский пролив – о. Атту (Алеутские острова)).

2. Продолжение развития процесса по разлому Беринга (вдоль Командорских островов) как в северо-западном (до Камчатского п-ва), так и в юго-восточном направлениях.

3. Возникновение сильных афтершоков с магнитудой 7.0 и более.



В гг. Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске землетрясения с силой сотрясений 7 и более баллов по 12-балльной шкале MSK не ожидаются.



Сильные волнения моря:

Не прогнозируются.



Прогноз вулканической активности:

Для авиации может быть опасна эксплозивная активность вулканов Шивелуч, Ключевской, Карымский и Безымянный. С учетом активности вулканов сохраняется вероятность (до 0,4) выпадения пепла в близлежащих населённых пунктах.



Прогноз геомагнитной обстановки:

На предстоящие сутки ожидается малая геомагнитная буря. Прогнозируется увеличение количества обращений метеозависимых граждан в медицинские учреждения края. При прогнозируемом индексе геомагнитной активности опасность нарушений в работе электроники и связи оценивается как умеренная.



(Благодарим ГУ МЧС по Камчатскому краю за предоставленные материалы).



Фото: Сергей МАНАЕНКОВ.