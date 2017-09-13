Камчатский гороскоп, 14 сентября

13.09.2017 13:45:50 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, методист детского сада:



Практическая сметка и мобильность сегодня дополнены инстинктивной заботой о безопасности. Общее настроение дня помогает завязать полезные знакомства, вести переговоры и консультации по насущным вопросам, обещает удачу в целевых поездках, информационных поисках, переписке, научных исследованиях, ручной прикладной работе. Тон дню будут задавать служебные и семейные обязанности. Любые хлопоты сулят больше эффекта, если есть прямая заинтересованность в результате. Актуальны услуги по ремонту, доставке, обучению полезным навыкам, медицинскому и бытовому обслуживанию. Если есть выбор, стоит предпочесть приватный режим встреч, «домашнюю» доверительную атмосферу.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Полевая.



Рейтинг дня: 4.



День благоприятен для жителей улиц Заозерной, Красинцев, Петровской, Сопочной, районов КП – 4 км, 11 (в краевом центре), Завойко (в Елизове), села Хаилино, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.