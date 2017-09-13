Камчатский гороскоп, 14 сентября

13.09.2017 13:45:50 (GMT+12)
Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, методист детского сада:
Практическая сметка и мобильность сегодня дополнены инстинктивной заботой о безопасности. Общее настроение дня помогает завязать полезные знакомства, вести переговоры и консультации по насущным вопросам, обещает удачу в целевых поездках, информационных поисках, переписке, научных исследованиях, ручной прикладной работе. Тон дню будут задавать служебные и семейные обязанности. Любые хлопоты сулят больше эффекта, если есть прямая заинтересованность в результате. Актуальны услуги по ремонту, доставке, обучению полезным навыкам, медицинскому и бытовому обслуживанию. Если есть выбор, стоит предпочесть приватный режим встреч, «домашнюю» доверительную атмосферу.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Полевая.
Рейтинг дня: 4.
День благоприятен для жителей улиц Заозерной, Красинцев, Петровской, Сопочной, районов КП – 4 км, 11 (в краевом центре), Завойко (в Елизове), села Хаилино, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+